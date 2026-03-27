UAE sẵn sàng triển khai hải quân, thúc đẩy 'khơi thông' eo biển Hormuz

TPO - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thông báo với Mỹ và các đối tác phương Tây về việc sẵn sàng triển khai lực lượng hải quân để khôi phục giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu của thế giới.

Tờ Financial Times (FT) hôm thứ Sáu (27/3) đưa tin, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã thông báo với các đồng minh, rằng nước này sẵn sàng tham gia vào một lực lượng hàng hải đa quốc gia để đảm bảo lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh các quốc gia vùng Vịnh và đối tác phương Tây đang cân nhắc cách thức khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hải qua một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới.

FT dẫn ba nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết, UAE đã thông báo với Mỹ và các nước phương Tây khác là sẽ tham gia lực lượng này và Abu Dhabi có thể triển khai hải quân riêng của mình. Theo ấn phẩm, UAE đang vận động hành lang để thành lập một liên minh rộng lớn nhằm đảm bảo giao thông thương mại có thể đi qua eo biển, nơi hoạt động vận chuyển hàng hóa đã giảm mạnh trong bối cảnh Iran "đối đầu" với Mỹ và Israel.

Động thái này sẽ đánh dấu lập trường cứng rắn hơn của Abu Dhabi đối với Tehran khi UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác phải đối mặt với hậu quả kinh tế từ sự gián đoạn ở eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy hẹp nằm giữa Iran và Oman, nơi vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu khí của thế giới. Giao thông qua eo biển này gần như tê liệt trong suốt cuộc khủng hoảng, với số lượng tàu thuyền di chuyển được báo cáo giảm khoảng 90% kể từ khi xung đột bắt đầu.

Một quan chức lưu ý rằng: "Mục tiêu là tạo ra một lực lượng quốc tế rộng lớn nhất có thể chứ không phải đối đầu với Iran".

Theo báo cáo, UAE cũng đang hợp tác với Bahrain để thúc đẩy một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó sẽ trao quyền ủy nhiệm quốc tế cho một lực lượng đặc nhiệm trong tương lai. Được biết, Bahrain đã lưu hành một dự thảo văn bản của Hội đồng Bảo an hồi đầu tuần này, được Mỹ và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh khác ủng hộ, cho phép sử dụng vũ trang để bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải trong eo biển.

Các chính phủ vùng Vịnh ngày càng lo ngại Iran có thể tìm cách duy trì ảnh hưởng đối với eo biển ngay cả sau khi cuộc chiến kết thúc. Iran ngày càng củng cố quyền kiểm soát của mình đối với eo biển Hormuz bằng cách yêu cầu một số tàu phải xin phép Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và trong một số trường hợp, phải trả phí để được đảm bảo an toàn.

Nhà Trắng trước đó thừa nhận tính cấp thiết của việc khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hải. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết tuần này chính quyền đang theo dõi "rất sát sao" cách thức đưa các tàu chở dầu đi qua eo biển, song chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc khôi phục hoàn toàn hoạt động.

Theo FT, UAE dù sở hữu lực lượng hải quân quy mô nhỏ nhưng hiện đại, đang thúc đẩy thành lập "Lực lượng An ninh Hormuz", với nhiệm vụ bảo vệ eo biển trước các mối đe dọa và hộ tống tàu thương mại.

Ấn phẩm lưu ý, Bahrain là quốc gia vùng Vịnh duy nhất hiện đang công khai ủng hộ kế hoạch này, trong khi Abu Dhabi đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Ả Rập Xê Út và các đối tác khác.

Các quốc gia vùng Vịnh khác vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tham gia vào các hoạt động tiềm năng, một phần do lo ngại rằng Mỹ có thể "rút lui đột ngột", khiến các quốc gia Ả Rập phải đối mặt một mình.

Hai nguồn tin khác cho biết, các quốc gia trong khu vực cũng có thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng đường ống dẫn dầu và cơ sở hạ tầng đường sắt để đảm bảo cung cấp năng lượng cho Oman hoặc khu vực Địa Trung Hải.