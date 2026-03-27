Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Đại diện Mỹ - Iran sẽ sớm gặp nhau ở Pakistan

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Đức cho biết, Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp, và đại diện hai nước dự kiến sẽ sớm gặp nhau tại Pakistan.

“Theo thông tin tôi nhận được, đã có những hoạt động liên lạc gián tiếp, và công tác chuẩn bị đã được thực hiện cho các cuộc gặp trực tiếp. Nó sẽ diễn ra rất sớm tại Pakistan”, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul nói với đài phát thanh Deutschlandfunk.

Mỹ và Iran chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn cho Iran đến ngày 6/4 để đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, nếu không sẽ phá hủy các cơ sở năng lượng của nước này. Ông lưu ý rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra "rất tốt".

Mỹ đã thúc giục Iran đàm phán về đề xuất ngừng bắn, nhưng đồng thời đã ra lệnh điều thêm hàng nghìn binh sĩ đến khu vực này, có thể là để chuẩn bị cho một nỗ lực quân sự nhằm giành lại eo biển Hormuz từ tay Iran.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff - cho biết Washington đã chuyển cho Iran một "danh sách hành động" gồm 15 điểm để đạt được thỏa thuận ngừng bắn, với Pakistan làm trung gian. Danh sách này bao gồm việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Iran đã bác bỏ đề nghị của Mỹ và đưa ra đề xuất 5 điểm của riêng mình, bao gồm bồi thường chiến tranh và công nhận chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên lịch một cuộc tham vấn kín về Iran vào ngày 27/3 tại New York theo yêu cầu của Nga, hai nguồn tin nói với AP.

The Guardian
#Mỹ #Iran #Israel #đàm phán hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục