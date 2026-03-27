Tranh cãi kế hoạch in chữ ký của ông Trump lên tờ đô la Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Bộ Tài chính Mỹ dự định sẽ in chữ ký của Tổng thống Donald Trump lên các loại tiền giấy của Mỹ, nhân kỷ niệm ngày quốc khánh lần thứ 250 của nước này.

image-1774582887742.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: New York Times)

Ngoài Tổng thống Trump, chữ ký của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng sẽ xuất hiện trên các tờ tiền.

Ông Bessent nói: “Không có cách nào mạnh mẽ hơn để ghi nhận những thành tựu lịch sử của đất nước vĩ đại của chúng ta” hơn là bằng những tờ đô la Mỹ có tên Tổng thống Trump.

“Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng ta đang trên con đường hướng tới tăng trưởng kinh tế chưa từng có, sự thống trị lâu dài của đồng đô la, và sức mạnh cũng như sự ổn định tài chính”, ông nhận định.

Giám đốc Ngân khố Quốc gia Brandon Beach cũng cho rằng, việc in chữ ký của ông Trump trên tiền Mỹ “không chỉ phù hợp mà còn rất xứng đáng”.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ chỉ trích động thái này một phần vì thông báo được đưa ra khi người dân Mỹ đang phải đối mặt chi phí tăng cao tại các cửa hàng tạp hóa và trạm xăng. Cuộc chiến ở Iran, bắt đầu ngày 28/2, đã khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt, làm gia tăng lo ngại về khả năng chi trả của người tiêu dùng.

Thông báo được đưa ra sau khi Ủy ban Mỹ thuật (CFA) phê duyệt đồng xu vàng 1 đô la có hình ảnh Tổng thống Trump để kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh 4/7.

Đây sẽ là lần đầu tiên chữ ký một tổng thống đương nhiệm được in lên tiền giấy. Theo truyền thống, tiền giấy của Mỹ có chữ ký của Bộ trưởng Tài chính.

Kế hoạch này diễn ra song song với nỗ lực nhằm đưa hình ảnh ông Trump lên tiền xu. Điều này cũng vấp phải chỉ trích, vì luật liên bang không cho phép đưa hình ảnh một tổng thống còn sống lên tiền của Mỹ.

Việc thêm chữ ký của ông Trump lên tiền giấy là ví dụ mới nhất về việc tổng thống sử dụng thương hiệu cá nhân của mình để khắc ghi dấu ấn lâu dài vào di sản của ông trong xã hội Mỹ.

Theo truyền thống, chữ ký trên tiền giấy của Mỹ sẽ thay đổi khi một bộ trưởng Tài chính mới nhậm chức. Bộ trưởng Tài chính có quyền quyết định thay đổi thiết kế tiền tệ.

Michael Bordo - Giám đốc Trung tâm Lịch sử Tiền tệ và Tài chính - cho biết, động thái này chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối, “nhưng tôi không biết liệu tổng thống có đang vượt qua bất kỳ ranh giới pháp lý nào hay không, vì Bộ trưởng Tài chính có thể có thẩm quyền quyết định ai sẽ ký lên các tờ tiền”.

Larry Felix - người từng giữ chức giám đốc Cục Khắc và In ấn từ năm 2006 đến năm 2015 - nhận định, việc thêm chữ ký của ông Trump là một động thái “bất thường”, nhưng ông lưu ý rằng trước đó đã có những cuộc thảo luận về việc thêm chữ ký của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang lên các tờ tiền.

Vì các bộ trưởng tài chính tương lai có thể loại bỏ chữ ký của Tổng thống Trump khỏi tờ tiền, nên ông Felix cho rằng những tờ tiền được in với tên ông Trump có thể trở thành vật phẩm được các nhà sưu tập săn lùng.

Cục Khắc và In ấn Mỹ chịu trách nhiệm sản xuất tất cả tiền giấy, trong khi Cục Đúc tiền Mỹ sản xuất tất cả tiền xu. Theo Cục Dự trữ Liên bang, hơn 2.000 tỷ USD tiền giấy của Mỹ đang được lưu hành.

