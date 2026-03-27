Mỹ lần đầu xác nhận dùng tàu không người lái trong chiến dịch ở Trung Đông

TPO - Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đã triển khai các tàu không người lái để tuần tra như một phần trong các hoạt động nhằm vào Iran. Đây là lần đầu tiên Washington xác nhận sử dụng các phương tiện như vậy trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Các tàu không người lái - có thể được sử dụng để giám sát hoặc tấn công cảm tử - đã trở nên nổi bật trong những năm gần đây, sau khi Ukraine sử dụng tàu chở chất nổ để gây thiệt hại đáng kể cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Iran đã sử dụng tàu không người lái để tấn công các tàu chở dầu ở vùng Vịnh ít nhất hai lần, kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran gần một tháng trước.

Trả lời các câu hỏi của Reuters, ông Tim Hawkins - người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ - cho biết, các tàu không người lái do công ty BlackSea chế tạo, gọi là Tàu Trinh sát Tự hành Toàn cầu (GARC), đã được sử dụng để tuần tra như một phần của chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran.

“Lực lượng Mỹ tiếp tục sử dụng các hệ thống không người lái trong khu vực Trung Đông, bao gồm cả các phương tiện không người lái trên mặt nước như GARC. Đặc biệt, hệ thống này đã ghi nhận thành công hơn 450 giờ hoạt động với hơn 2.200 hải lý trong các cuộc tuần tra hàng hải hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury”, ông Hawkins cho biết trong một tuyên bố.

Tàu không người lái GARC. (Ảnh: Reuters)

Trong nhiều năm qua, Mỹ đã cố gắng xây dựng một hạm đội tàu tự hành trên mặt nước và dưới nước, như một giải pháp thay thế rẻ hơn và nhanh hơn so với tàu chiến và tàu ngầm có người lái, đặc biệt là để đối phó với sức mạnh hải quân ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị chậm tiến độ vì gặp phải các vấn đề kỹ thuật.

Năm ngoái, Reuters đưa tin GARC đã gặp nhiều vấn đề về hiệu suất và an toàn, bao gồm cả việc va chạm với một tàu khác ở tốc độ cao trong một cuộc thử nghiệm quân sự.

Tuy nhiên, ông Hawkins từ chối bình luận về những thất bại trong các cuộc thử nghiệm.

“GARC là một năng lực mới và là một phần của đội tàu không người lái do Hạm đội 5 của Mỹ vận hành, nhằm tăng cường khả năng nắm bắt tình hình ở vùng biển khu vực”, ông nói.