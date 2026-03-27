Quảng Ninh có tân Giám đốc Sở Xây dựng

TPO - Ngày 27/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Điệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh chúc mừng ông Đỗ Xuân Điệp được tin tưởng giao trọng trách mới trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đô thị, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý xây dựng.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Điệp giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị trên cương vị mới, ông Đỗ Xuân Điệp nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình của ngành, cùng tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng tập trung tham mưu trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Xuân Điệp cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Sở Xây dựng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tú, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh.