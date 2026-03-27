Ông Trần Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

TPO - Ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Sáng 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết: Ngày 24/3/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa có Tờ trình số 34 xin ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc giới thiệu ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 25/3/2026, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư đồng ý phân công, giới thiệu ông Trần Phong để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chúc mừng ông Trần Phong.

Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ); Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh tổng hợp, Thạc sĩ Kinh tế.

Ông Trần Phong từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Bí thư Thành ủy Đồng Hới; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Cuối tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ có quyết định chỉ định ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 11/2025, Ban Bí thư có quyết định điều động, chỉ định ông Trần Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. HĐND tỉnh sau đó đã bầu ông Phong giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 1/2026, ông Trần Phong được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trước đó, ông Nghiêm Xuân Thành - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

