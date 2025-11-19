Ông Trần Phong giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

TPO - Ông Trần Phong - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 19/11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Dự hội nghị có bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời điều động, chỉ định ông Trần Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Trần Phong.

Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê quán xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ); Trình độ lý luận Chính trị: cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh tổng hợp, Thạc sĩ Kinh tế.

Ông Trần Phong từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Bí thư Thành ủy Đồng Hới; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Cuối tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ có quyết định chỉ định ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ông Nguyễn Khắc Toàn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, ông Toàn được HĐND TP Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá ông Trần Phong là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí công tác, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tỉnh Quảng Bình (cũ), tỉnh Quảng Trị (mới).

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông Trần Phong sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng nắm bắt môi trường công tác mới tại Khánh Hòa, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng được sự tin tưởng kỳ vọng của cán bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trần Phong - Phó Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Phong cho biết, bản thân rất vinh dự được giao trọng trách giữ chức Phó Bí thư của Tỉnh ủy Khánh Hòa. Trên cương vị mới ông sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, không ngừng học tập, tận tụy, tận lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ vì hạnh phúc của nhân dân tỉnh Khánh Hòa.