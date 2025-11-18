Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Mạnh Thắng
TPO - Tại Kỳ họp thứ 7 chiều 18/11, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 18/11, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) để quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Tấn Đức.

Sau đó, HĐND tỉnh Đồng Nai giới thiệu và bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%, ông Nguyễn Văn Út đã được HĐND tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

ong-ut-3.jpg
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu nhận nhiệm vụ

Trước đó vào chiều 18/11, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông tin: Vừa qua, Ban Bí thư đã xem xét, đồng ý thôi nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Võ Tấn Đức, tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ban Bí thư quyết định về việc ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

ong-duc-mn.jpg
Ông Võ Tấn Đức (nhận hoa) sau khi được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Ông Nguyễn Văn Út được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước và xây dựng Đảng, có bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, sâu sát, cầu thị, lắng nghe, điềm tĩnh, chân tình.

"Tôi tin tưởng với kiến thức, kinh nghiệm công tác đã qua, nhất là ở các vị trí chủ chốt cấp tỉnh, đồng chí sẽ sớm nắm bắt công việc ở địa phương mới, phát huy năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục đưa Đồng Nai phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới" - ông Tâm nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê quán Tây Ninh; Ông Út có trình độ Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị

Mạnh Thắng
