Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

TPO - Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 15/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Quang Dương trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vương Quốc Tuấn (trái).

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Việc Bộ Chính trị tín nhiệm điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của Trung ương đối với cán bộ.

Ông Dương nhấn mạnh, chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là bố trí chức danh Chủ tịch UBND tỉnh không phải là người địa phương nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý.

Theo ông Nguyễn Quang Dương, ông Vương Quốc Tuấn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Ở bất kỳ cương vị nào, ông Vương Quốc Tuấn cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của địa phương và cơ quan, đơn vị.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng, ông Vương Quốc Tuấn sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy tốt vai trò lãnh đạo tại địa phương mới. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi nhất để ông Vương Quốc Tuấn nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vương Quốc Tuấn, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I và góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.