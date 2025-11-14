Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Chiều 14/11, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, Ban Bí thư quyết định: Ông Phạm Hoàng Sơn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Phạm Hoàng Sơn đã trải qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh Thái Nguyên, và ở vị trí nào cũng được đánh giá có năng lực, tận tâm, tinh thần đoàn kết, chia sẻ rất tốt.

Với kinh nghiệm và phẩm chất, năng lực và kiến thức, cùng sự đùm bọc của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn sẽ sớm tiếp cận công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bên phải) trao quyết định cho ông Phạm Hoàng Sơn.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết, ông nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Ban Bí thư và trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh; trước những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh nhà trong 5 năm tới.

Bắc Ninh là mảnh đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, trung tâm Phật giáo lớn và cổ xưa của người Việt. Kinh Bắc cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt, có nhiều Trạng nguyên của cả nước; nơi đây đã sản sinh ra nhiều bậc hiền tài, hào kiệt, danh nhân văn hóa.

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc. Quy mô và tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh. Nhiều công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn được triển khai.

Để hoàn thành những nhiệm vụ được giao, ông Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương; đặc biệt là sự lãnh đạo, ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ, chung sức, đồng lòng của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.