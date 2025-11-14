Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 14/11, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, Ban Bí thư quyết định: Ông Phạm Hoàng Sơn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Phạm Hoàng Sơn đã trải qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh Thái Nguyên, và ở vị trí nào cũng được đánh giá có năng lực, tận tâm, tinh thần đoàn kết, chia sẻ rất tốt.

Với kinh nghiệm và phẩm chất, năng lực và kiến thức, cùng sự đùm bọc của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn sẽ sớm tiếp cận công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

a.jpg
Ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bên phải) trao quyết định cho ông Phạm Hoàng Sơn.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết, ông nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Ban Bí thư và trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh; trước những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh nhà trong 5 năm tới.

Bắc Ninh là mảnh đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, trung tâm Phật giáo lớn và cổ xưa của người Việt. Kinh Bắc cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt, có nhiều Trạng nguyên của cả nước; nơi đây đã sản sinh ra nhiều bậc hiền tài, hào kiệt, danh nhân văn hóa.

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc. Quy mô và tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh. Nhiều công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn được triển khai.

Để hoàn thành những nhiệm vụ được giao, ông Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương; đặc biệt là sự lãnh đạo, ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ, chung sức, đồng lòng của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thắng
#Phạm Hoàng Sơn #Bắc Ninh #Ban Bí thư #công tác cán bộ #Phó Bí thư #Chủ tịch UBND #Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh #kiện toàn nhân sự lãnh đạo #công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ #nhân sự mới nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục