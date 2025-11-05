Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Khảm đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc điều động ông Phùng Xuân Dương (sinh năm 1967), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, đến công tác tại Ban Nội chính Thành ủy; bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trao quyết định cho ông Phùng Xuân Dương. Ảnh: Hà Nội mới.



Trao quyết định, chúc mừng ông Phùng Xuân Dương, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, trên cương vị mới, ông Dương sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường; cùng với tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy tích cực tham mưu, giúp Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác nội chính Đảng; góp phần để thành phố phát triển bền vững.

Tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn chúc mừng ông Phí Minh Hải, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy vừa được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công tới nhận công tác tại phường Chương Mỹ, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ.