Xác minh 2 xe SH trùng biển số có tứ quý 9 ở Hà Nội

Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đang xác minh, làm rõ hình ảnh hai nam thanh niên điều khiển hai xe SH mang cùng một biển số lưu thông trên đường.

Ngày 4/11, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh hình ảnh hai thanh niên điều khiển hai xe SH mang cùng một biển số.

Trước đó, ngày 3/11, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai xe Honda SH cùng mang biển số có tứ quý 9. Theo người đăng tải, hai xe này được phát hiện đi ngang nhau tại nút giao Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nhiều người trên đường cũng bất ngờ khi thấy hai xe tuy khác màu sơn nhưng lại cùng nhãn hiệu và trùng biển số.

Hình ảnh 2 xe máy trùng biển số ở Hà Nội. Ảnh: Dinh Nguyễn

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội để xác minh, làm rõ. Đơn vị này khẳng định, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng theo đại diện Đội CSGT số 4, Nghị định 168/2024 quy định, người điều khiển xe máy gắn biển số giả (biển số không đúng với đăng ký xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp) sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.