Trao quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

TPO - Sáng 4/11, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí phân công, giới thiệu để hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đối với bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Bùi Huyền Mai. Ảnh: HNM.



Theo Quyết định số 63-QĐ/ĐU ngày 3/11/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội, chỉ định bà Bùi Huyền Mai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 218-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phân công ông Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030; đến công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố để kiện toàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Sáng 4/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ sáu, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương cử bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai bày tỏ vinh dự, xúc động khi được trao nhiệm vụ, trọng trách mà đồng chí thấy bản thân cần cố gắng để hoàn thành. Trong quá trình công tác sắp tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục duy trì, giữ gìn sự đoàn kết, phát huy truyền thống, để MTTQ trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII để cùng nhau xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai hứa sẽ nỗ lực, không ngừng học hỏi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm công tác, để “ngôi nhà” MTTQ ngày càng phát triển.