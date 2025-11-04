Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Trao quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 4/11, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí phân công, giới thiệu để hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đối với bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

tienphong-411hn.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Bùi Huyền Mai. Ảnh: HNM.

Theo Quyết định số 63-QĐ/ĐU ngày 3/11/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội, chỉ định bà Bùi Huyền Mai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 218-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phân công ông Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030; đến công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố để kiện toàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Sáng 4/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ sáu, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương cử bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai bày tỏ vinh dự, xúc động khi được trao nhiệm vụ, trọng trách mà đồng chí thấy bản thân cần cố gắng để hoàn thành. Trong quá trình công tác sắp tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục duy trì, giữ gìn sự đoàn kết, phát huy truyền thống, để MTTQ trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII để cùng nhau xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai hứa sẽ nỗ lực, không ngừng học hỏi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm công tác, để “ngôi nhà” MTTQ ngày càng phát triển.

Trường Phong
#Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội #Hà Nội #Nhân sự Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục