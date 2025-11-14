Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thái Nguyên chi hơn 22.900 tỷ triển khai các dự án chống ngập

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án hệ thống công trình chống ngập lụt trung tâm tỉnh và xây mới cầu Gia Bẩy. Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư cho dự án trên là hơn 22.900 tỷ đồng.

Bộ NN&MT vừa làm việc với tỉnh Thái Nguyên về đề xuất Dự án Hệ thống công trình chống ngập, lụt khu vực trung tâm tỉnh và xây dựng mới cầu Gia Bẩy.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, sông Cầu đoạn chảy qua Thái Nguyên dài khoảng 190km, trong đó 16 km đi qua trung tâm tỉnh. Do biến đổi khí hậu khiến mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng, hệ thống công trình phòng lũ chưa đồng bộ dẫn đến ngập lụt trong năm 2024 và 2025.

Để giảm thiệt hại do mưa lũ, tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án hệ thống công trình chống ngập lụt trung tâm tỉnh và xây mới cầu Gia Bẩy. Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư cho dự án trên là hơn 22.900 tỷ đồng.

ngap-9-20251008141301.jpg
Đợt mưa lũ tháng 10/2025 đã gây ngập lụt nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên

Dự án sẽ gồm nhiều hạng mục trọng điểm: Xây dựng tràn Thác Huống 2, hệ thống đê hai bờ sông Cầu, trạm bơm tiêu, nạo vét suối Mo Linh và các cầu qua sông.

Trong đó, riêng dự án xây dựng cầu Gia Bẩy mới có tổng mức đầu tư khoảng 617 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025- 2026.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trong tháng 12/2025, Bộ sẽ yêu cầu các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đột xuất cho toàn lưu vực sông Cầu, đưa ra cái nhìn tổng thể bằng số liệu khoa học trong việc giải bài toán phòng chống ngập lụt cho toàn bộ lưu vực từ Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng.

Trong đó, tập trung vào một số nhóm vấn đề chính như xem xét cao trình đê, điều chỉnh quy hoạch cục bộ, xác định các nút nghẽn dòng chảy, giải pháp tiêu thoát nhanh, phương án nạo vét và kế hoạch vận hành hồ chứa liên vùng.

Trước mắt, năm 2025 tỉnh Thái Nguyên cần khởi công dự án tiêu thoát lũ đô thị vùng lõi và xây dựng cầu Gia Bẩy mới. Từ đầu năm 2026 sẽ triển khai dự án đập Thác Huống và nạo vét một số đoạn sông, suối khu vực trung tâm. Giai đoạn 2026 - 2030, sẽ tiếp tục nâng cấp, cải tạo 5 hồ chứa lớn (Cẩm Giàng, Thanh Mai, Nghinh Tường, Yên Trạch, Văn Lăng).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết, tỉnh đồng thuận với quan điểm tiếp cận tổng thể, liên vùng, gắn kết sông Cầu - sông Thương, vừa chống ngập lụt, vừa kiến tạo không gian phát triển đô thị hai bên bờ sông.

Tỉnh Thái Nguyên cam kết chủ động bố trí vốn triển khai sớm cầu Gia Bẩy, phối hợp với Bộ để sớm khởi công đập Thác Huống; đồng thời hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn lực cho các dự án hồ chứa cắt lũ từ thượng nguồn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Chống ngập #Cầu Gia Bẩy #dự án

Xem thêm

Cùng chuyên mục