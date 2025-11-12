Ông Đinh Quang Tuyên tái cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên

Ngày 12/11, Đại hội đại biểuMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 323 đại biểu chính thức.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại đại hội

Đại hội với chủ đề: “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Tại phiên khai mạc, đại hội đã nghe Báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất; Báo cáo kết quả giai đoạn 2024 - 2025, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa X (sửa đổi); Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu dự đại hội

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên cho biết: Đây là Đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập Thái Nguyên và Bắc Kạn – sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại hội đặt mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới trong hoạt động của hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.

Ông Đinh Quang Tuyên tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên

Kiên định tư tưởng "lấy dân làm gốc"

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những kết quả công tác Mặt trận tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, bà Hà Thị Nga đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập và nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu sắc bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với yêu cầu nhất quán 3 quan điểm chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm và công thức "3 dễ - 3 rõ - 3 đo".

Bà Hà Thị Nga cũng đề nghị, trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; kiên định tư tưởng “Lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhất quán quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Lấy dân làm trọng tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực của đổi mới”;

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội với tinh thần “rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả”; tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn theo hướng thực chất, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh của tỉnh; MTTQ cấp tỉnh, cấp xã tiếp tục tập trung vận hành tốt mô hình tổ chức mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ số; triển khai tốt cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp...

Trước đó, tại Phiên họp thứ I của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa I đã thống nhất hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 10 người. Ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã thống nhất số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 115 người; đại hội hiệp thương cử 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.