Chuẩn y ông Nguyễn Thanh Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; chuẩn y ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 28/10, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030; chuẩn y ông Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chúc mừng các ông Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Linh được Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ.

cong-4.jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bình và đồng chí Nguyễn Linh (ảnh TNO)

Bí thư Trịnh Xuân Trường cho biết, thời gian tới tỉnh Thái Nguyên đứng trước nhiều cơ hội cũng như những khó khăn đan xen. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, kinh nghiệm và bản lĩnh các ông Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Linh sẽ có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Ông Bình cam kết sẽ không ngừng phấn đấu cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Thanh Hiếu
