Thái Nguyên: Hỗ trợ cán bộ ngoài chỉ tiêu 15 tháng lương

TPO - Người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025 được trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

Ngày 28/10, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên cho biết, kỳ họp HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 6 nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế, chính sách về giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2040.

Theo đó, chương trình đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 sẽ phát triển mới khoảng 10,92 triệu m2 sàn nhà ở. Đến năm 2025, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 30,5 m2 sàn/người.

Giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh sẽ phát triển mới khoảng 12,86 triệu m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh lên khoảng hơn 65,57 triệu m2 sàn. Đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 35,0 m2 sàn/người.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại kỳ họp

Đối với phát triển nhà thương mại, giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh hoàn thành khoảng 8.000 căn nhà ở thương mại với tổng diện tích sàn khoảng 1,52 triệu m2; Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ hoàn thành khoảng 20.000 căn nhà ở thương mại với tổng diện tích sàn khoảng 4 triệu m2.

Về phát triển nhà ở xã hội: Thái Nguyên đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 1.084 căn hộ nhà ở xã hội. Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ hoàn thành khoảng 23.716 căn hộ nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đặt mục tiêu cụ thể phát triển nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư. Ngoài ra, giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh sẽ xóa bỏ hoàn toàn nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ trên địa bàn.

Dự kiến, tổng nguồn vốn để phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2025 khoảng 76.022 tỷ đồng; Giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh cần huy động khoảng 101.189 tỷ đồng.

Một căn nhà tại Thái Nguyên bị đổ do mưa bão số 11

* Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết Quy định chính sách, chế độ trợ cấp một lần đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách gồm: Người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025. Cụ thể gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu; người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Mức trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng. Trường hợp có thời gian công tác tại Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ dưới 15 tháng thì được hưởng theo số tháng thực tế công tác tại Hội.

Đối với trường hợp người làm việc tại Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7 nếu đã nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng chưa được hưởng chính sách, chế độ theo quy định của Chính phủ thì được áp dụng chính sách, chế độ quy định tại nghị quyết này.

Trường hợp đã được hưởng chính sách, chế độ nhưng mức trợ cấp thấp hơn chính sách, chế độ quy định tại Nghị quyết này thì được cấp bổ sung theo quy định tại nghị quyết này.