Sắp diễn ra hội nghị trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc ở Thái Nguyên

TPO - Ngày 27/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số trong lĩnh vực hình sự, đồng thời triển khai hai hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ làm công tác trợ giúp pháp lý, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân vùng dân tộc thiểu số.

Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được tổ chức tại xã Nam Cường, Quảng Bạch, Yên Thịnh và xã Chợ Đồn, Yên Phong, Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trợ giúp pháp lý, đồng thời đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham dự các hội nghị dự kiến có cán bộ Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý; đại diện Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, cùng trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý, người tập sự trợ giúp pháp lý, luật sư ký hợp đồng TGPL và luật sư thuộc các tổ chức hành nghề luật sư đăng ký TGPL đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cùng tham dự có đại diện chính quyền địa phương, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số. Các báo cáo viên có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực TGPL và tố tụng hình sự, cùng đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, cũng sẽ tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp của chương trình.

Hội nghị được tổ chức nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác TGPL, đặc biệt trong lĩnh vực hình sự có liên quan đến người dân tộc thiểu số – nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong quá trình tiếp cận công lý.

Thông qua chương trình, các học viên sẽ được bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, nghiên cứu hồ sơ, thu thập chứng cứ, làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng, xây dựng luận cứ và tham gia phiên tòa.

Bên cạnh đó, hoạt động còn hướng tới tăng cường nhận thức pháp luật và khả năng tiếp cận TGPL cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giúp người dân hiểu rõ quyền được TGPL, nắm được quy trình, thủ tục đề nghị trợ giúp và sử dụng hiệu quả dịch vụ TGPL miễn phí khi có nhu cầu.

Đây là bước đi thiết thực trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng trong tiếp cận pháp lý, bảo đảm mọi người dân – dù ở vùng sâu, vùng xa – đều có cơ hội được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Nội dung tập huấn tập trung vào rèn luyện kỹ năng chuyên sâu trong hoạt động TGPL hình sự, gắn với thực tiễn giải quyết các vụ án có yếu tố đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, các học viên sẽ được thực hành tình huống, thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và trao đổi với báo cáo viên.

Cùng với đó, các hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận TGPL sẽ được triển khai bằng hình thức truyền đạt sinh động, dễ hiểu, có ví dụ minh họa cụ thể, lồng ghép các câu chuyện pháp lý và phóng sự thực tế giúp người dân dễ tiếp nhận thông tin.

Các hoạt động sắp tới không chỉ là dịp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác TGPL, mà còn là cơ hội để đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống người dân, góp phần củng cố niềm tin vào chính sách pháp luật nhân văn, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

“Pháp luật đến với mọi người - Công lý cho mọi vùng miền".

Hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hãy cùng đóng góp ý kiến để công tác trợ giúp pháp lý ngày càng hiệu quả, gần dân và thiết thực hơn!