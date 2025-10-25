Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự

TPO - Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) luôn chủ động phối hợp với các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm trong và ngoài ngành Tư pháp tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề sát với thực tế về lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Ngày 24/10, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự tại tỉnh Ninh Bình.

Mục đích của Hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực hành cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân và sự công bằng trong tiếp cận công lý.

Thông qua tập huấn, các đại biểu được trang bị thêm kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, người yếu thế trong quá trình tố tụng.

Đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến.

Tham dự Hội nghị có Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Điệp - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội (nguyên Phó Giám đốc Học viện Tòa án) với vai trò báo cáo viên chính. Về phía Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý có ông Phan Văn Tuân - Phó Trưởng phòng Quản lý Trợ giúp pháp lý, Trưởng đoàn công tác chủ trì Hội nghị; cùng các cán bộ, chuyên viên của Phòng và Tổ Công tác truyền thông của Cục.

Hội nghị có sự tham dự của 55 đại biểu là trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý, người tập sự trợ giúp pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và luật sư của các tổ chức hành nghề luật sư đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đến từ các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Quảng Trị, Phú Thọ, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Lai Châu và Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã đi sâu phân tích các kỹ năng nghề nghiệp mà người thực hiện trợ giúp pháp lý cần nắm vững, gồm: Kỹ năng giao tiếp, tiếp cận và làm việc với người được trợ giúp pháp lý; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, thu thập chứng cứ; kỹ năng phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng; kỹ năng viết bản luận cứ bào chữa, bảo vệ; kỹ năng tham gia tranh tụng tại phiên tòa, đồng thời phân tích vai trò, mục tiêu và giá trị của trợ giúp pháp lý trong việc bảo đảm quyền tiếp cận công lý, thực hiện quyền con người, giúp cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án một cách khách quan, đúng pháp luật và nhân văn.

Ngoài ra, báo cáo viên cũng chỉ ra những khó khăn trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý như: Hạn chế trong tiếp cận hồ sơ, chậm thông báo quyền trợ giúp pháp lý, thời hạn truy tố ngắn, rào cản ngôn ngữ với nhóm yếu thế,...

Để khắc phục những hạn chế này, báo cáo viên đề xuất một số giải pháp cụ thể như: sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự để bảo đảm quyền tiếp cận và sao chụp hồ sơ ngay từ khi khởi tố bị can; bổ sung chế tài xử lý khi chậm thông báo về quyền được trợ giúp pháp lý; tăng cường đào tạo kỹ năng tranh tụng, mô phỏng phiên tòa (moot court); tổ chức các khóa học về kỹ năng tâm lý - xã hội khi làm việc với nhóm yếu thế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát, đánh giá kỹ năng nghề nghiệp.

Báo cáo viên cùng trao đổi với đại biểu tại hội nghị.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tích cực trao đổi, nêu vấn đề, chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ địa phương, đặc biệt là trong các vụ án có bị can là người dưới 18 tuổi hoặc phụ nữ yếu thế. Báo cáo viên và đại biểu cùng nhau phân tích, tháo gỡ những vướng mắc, từ đó rút ra nhiều bài học thực tiễn hữu ích, có thể áp dụng ngay trong công việc hằng ngày.

Kết thúc buổi tập huấn, các đại biểu đều đánh giá cao giá trị thiết thực của hội nghị, cho rằng nội dung chuyên đề phong phú, sát với thực tiễn công tác, giúp củng cố, cập nhật và nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ làm công tác trợ giúp pháp lý ở cơ sở. Thông qua chương trình, các đại biểu không chỉ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ mà còn có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...