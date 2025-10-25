Tìm thấy chiếc xe Mercedes bị lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hiếu
TPO - Sau nhiều ngày tìm kiếm, chiếc xe Mercedes-Benz GLC của gia đình chị Phạm Thị Thanh Ngân bị lũ cuốn trôi đã được tìm thấy.

Chiều 25/10, trao đổi với PV Tiền Phong, chị Phạm Thị Thanh Ngân (SN 1975, trú tại khu Túc Duyên, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, gia đình đã tìm thấy chiếc xe xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz GLC 200; BKS 20A-399.XX bị lũ cuốn trôi.
Theo chị Ngân, sau nhiều ngày tìm kiếm, ngày 24/10, chiếc xe được phát hiện tại một khúc sông Cầu thuộc phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên), cách vị trí đỗ xe khoảng 8 km. Đến ngày 25/10, gia đình đã tổ chức trục vớt xe. "Chiếc xe ngâm nước lâu ngày chắc hỏng nhiều bộ phận. Sau khi trục vớt, nếu bán xe không biết có đủ chi phí trục vớt không nữa", chị Ngân chia sẻ.

1000030831.jpg
Gia đình chị Ngân trục vớt chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi


Chị Ngân cũng cảm ơn Báo Tiền Phong đã chia sẻ để thông tin được lan tỏa, giúp gia đình sớm xác định được vị trí xe.
Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 7/10, thấy nước lũ dâng cao, gia đình chị Ngân đánh xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz GLC 200; BKS 20A-399.XX ra đê sông Cầu để tránh nguy cơ ngập nước.
Đến ngày 9/10, khi nước lũ đã rút, chị ra đê sông Cầu thì không thấy xe ô tô của gia đình đâu. Nghi xe đã bị lũ cuốn trôi, gia đình chị vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa cùng người thân đi tìm xe.
Ngoài trực tiếp đến các khu vực, gia đình chị còn đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm xe ô tô mất tích.
Chị Ngân cũng cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, gia đình chị tuy ở vị trí khá cao nhưng nước cũng ngập gần hết tầng 1. Hầu hết, các đồ đạc gắn tường, đồ để tầng 1 chưa kịp di chuyển đều đã bị hỏng.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #cứu hộ xe ô tô bị cuốn trôi #Mưa lũ #xe Mercedes bị lũ cuốn trôi

