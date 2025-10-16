Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, động viên nhân dân vùng lũ Thái Nguyên

Chiều 16/10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác của Đảng, Nhà nước đã đến thăm, động viên và tặng quà nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng do bão số 11.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp thị sát thực tế hai bên bờ sông Cầu khu vực cầu Bến Tượng (phường Phan Đình Phùng) - một trong những vị trí xung yếu trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trình bày bản đồ ngập lụt hạ du trên sông Cầu; báo cáo về công tác khắc phục hậu quả bão số 11 và phương án xây dựng hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm công tác khắc phục hậu quả mưa bão (Ảnh: TNO)

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 11.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá lại hệ thống công trình phòng, chống thiên tai. Trong đó, cần ưu tiên đầu tư xây dựng, củng cố các công trình đê điều, hồ đập, tiêu thoát lũ bảo đảm an toàn lâu dài; có kế hoạch phục hồi sản xuất, giúp người dân sớm ổn định đời sống; đẩy mạnh công tác quy hoạch đô thị gắn với ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng Bí thư biểu dương, tặng quà lực lượng vũ trang đã tham gia khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: TNO)

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên các hộ dân của phường Linh Sơn bị thiệt hại do bão số 11 và các chiến sĩ lực lượng công an, quân đội đang thực hiện nhiệm vụ giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tổng Bí thư khẳng định: "Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, đồng hành cùng đồng bào vùng bị thiên tai, mong Nhân dân Thái Nguyên tiếp tục đoàn kết cùng chính quyền khắc phục lũ lụt, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống".

Đoàn công tác của Trung ương trao hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 11 (Ảnh: TNO)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà các chiến sĩ lực lượng công an, quân đội đang thực hiện nhiệm vụ giúp người dân Thái Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt và tặng quà cho 30 hộ dân của phường Linh Sơn bị ảnh hưởng bởi bão số 11.

Đoàn công tác của Trung ương cũng trao hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 11.