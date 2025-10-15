Thái Nguyên: 12.600 ô tô, 39.800 xe máy bị ngập nước

TPO - Theo Sở Xây dựng Thái Nguyên, đợt mưa do hoàn lưu bão số 11 trên địa bàn tỉnh đã làm khoảng 12.600 ô tô, 39.800 xe máy và hàng trăm phương tiện khác bị ngập nước; ước tính chi phí sửa chữa hơn 1.200 tỷ đồng.

Sở Xây dựng Thái Nguyên, cho biết đến 13h ngày 13/10/2025, hoàn lưu bão số 11 đã gây thiệt hại nặng nề đối với hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, bão và mưa lũ sau bão đã làm sạt lở ta luy dương gần 544.000m3 đất đá tại hơn 2.000 điểm trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh; sạt lở ta luy âm, sụt lún nền đường tại 79 vị trí; hư hỏng 19 công trình cầu, tràn, cống và gây ngập úng tại 74 vị trí giao thông.

Ngoài ra, hạ tầng giao thông đô thị cũng bị ảnh hưởng với hơn 1.000m2 mặt đường, 1.500m2 vỉa hè hư hỏng; nhiều cột đèn, tủ điện, cây xanh bị đổ gãy.

Đối với hệ thống đường giao thông nông thôn, có 72/92 xã, phường, thị trấn bị thiệt hại, chủ yếu là sạt lở, ngập úng và hư hỏng các công trình cầu, cống, tràn.

Ngoài ra, khoảng 12.600 ô tô, 39.800 xe máy và hàng trăm phương tiện khác bị ngập nước, ước tính chi phí sửa chữa hơn 1.200 tỷ đồng.

Sở Xây dựng Thái Nguyên ước tính, tổng giá trị thiệt hại do mưa bão số 11 khoảng 1.553 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai phương án “bốn tại chỗ”, khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông an toàn. Các điểm ngập sâu, sạt lở lớn đều được cắm biển cảnh báo, rào chắn, lắp đặt đèn chiếu sáng ban đêm và bố trí người trực hướng dẫn phân luồng.

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các tuyến giao thông đã được thông xe tạm thời. Một số vị trí vẫn đang khẩn trương khắc phục.

Còn theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên đến ngày 14/10, đợt mưa lũ do bão số 11 trên địa bàn tỉnh đã làm 7 người chết, 3 người bị thương. Tổng thiệt hại tài sản trên 12.200 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 200.000 nhà bị ảnh hưởng; ngập, hư hỏng khoảng 13.598ha cây trồng, thủy sản; 3.170 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng và một số thiệt hại khác.