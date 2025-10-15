Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thái Nguyên: 12.600 ô tô, 39.800 xe máy bị ngập nước

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Sở Xây dựng Thái Nguyên, đợt mưa do hoàn lưu bão số 11 trên địa bàn tỉnh đã làm khoảng 12.600 ô tô, 39.800 xe máy và hàng trăm phương tiện khác bị ngập nước; ước tính chi phí sửa chữa hơn 1.200 tỷ đồng.

Sở Xây dựng Thái Nguyên, cho biết đến 13h ngày 13/10/2025, hoàn lưu bão số 11 đã gây thiệt hại nặng nề đối với hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, bão và mưa lũ sau bão đã làm sạt lở ta luy dương gần 544.000m3 đất đá tại hơn 2.000 điểm trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh; sạt lở ta luy âm, sụt lún nền đường tại 79 vị trí; hư hỏng 19 công trình cầu, tràn, cống và gây ngập úng tại 74 vị trí giao thông.

Ngoài ra, hạ tầng giao thông đô thị cũng bị ảnh hưởng với hơn 1.000m2 mặt đường, 1.500m2 vỉa hè hư hỏng; nhiều cột đèn, tủ điện, cây xanh bị đổ gãy.

1000029185.jpg
12.600 ô tô, 39.800 xe máy tại Thái Nguyên bị ngập nước do mưa bão số 11

Đối với hệ thống đường giao thông nông thôn, có 72/92 xã, phường, thị trấn bị thiệt hại, chủ yếu là sạt lở, ngập úng và hư hỏng các công trình cầu, cống, tràn.

Ngoài ra, khoảng 12.600 ô tô, 39.800 xe máy và hàng trăm phương tiện khác bị ngập nước, ước tính chi phí sửa chữa hơn 1.200 tỷ đồng.

Sở Xây dựng Thái Nguyên ước tính, tổng giá trị thiệt hại do mưa bão số 11 khoảng 1.553 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai phương án “bốn tại chỗ”, khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông an toàn. Các điểm ngập sâu, sạt lở lớn đều được cắm biển cảnh báo, rào chắn, lắp đặt đèn chiếu sáng ban đêm và bố trí người trực hướng dẫn phân luồng.

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các tuyến giao thông đã được thông xe tạm thời. Một số vị trí vẫn đang khẩn trương khắc phục.

Còn theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên đến ngày 14/10, đợt mưa lũ do bão số 11 trên địa bàn tỉnh đã làm 7 người chết, 3 người bị thương. Tổng thiệt hại tài sản trên 12.200 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 200.000 nhà bị ảnh hưởng; ngập, hư hỏng khoảng 13.598ha cây trồng, thủy sản; 3.170 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng và một số thiệt hại khác.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Ô tô ngập nước #Thiệt hại #Bão số 11

Xem thêm

Cùng chuyên mục