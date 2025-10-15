Flamingo Holdings: Tham vọng đưa du lịch Thái Nguyên vươn ra thế giới với Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc

TP - Trong bức tranh sôi động của bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam, Flamingo Holdings được ví như người nghệ sĩ biến những vùng đất ngủ quên thành kiệt tác. Với sứ mệnh đưa du lịch Thái Nguyên lên bản đồ quốc tế, tập đoàn đã ra mắt dự án Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc – khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất vùng trung du Bắc Bộ.

Flamingo Holdings – Người đánh thức những miền đất tiềm năng

Flamingo được xem là “game-changer” của ngành du lịch nghỉ dưỡng. Từ triết lý kiến trúc xanh, tôn trọng tự nhiên, tập đoàn đã khẳng định tên tuổi với loạt dự án đình đám.

Flamingo Đại Lải Resort tại Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ) biến hồ Đại Lải thành thiên đường nghỉ dưỡng xanh mát cho những kỳ nghỉ cuối tuần. Flamingo Cát Bà Resorts ở Hải Phòng khai thác vẻ đẹp hoang sơ của vịnh Lan Hạ, mang đến một không gian ven biển sang trọng, nơi thiết kế xanh tôn vinh sự gần gũi với thiên nhiên.

Flamingo Đại Lải Resort - Điểm đến top-of-mind cho những kỳ nghỉ cuối tuần

Đặc biệt, tại Tuyên Quang, Flamingo Heritage & Onsen Resort kết nối di sản lịch sử Tân Trào với tiện ích onsen khoáng nóng, tiên phong mở ra xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp khám phá văn hoá lịch sử. Bên cạnh đó, Flamingo Ibiza Hải Tiến Resort (Thanh Hóa) lấy cảm hứng từ hòn đảo tiệc tùng Ibiza, đã biến bãi biển Hải Tiến thành một điểm đến bùng nổ năng lượng, ngập tràn trải nghiệm giải trí đỉnh cao.

Walless Resort - Nghỉ dưỡng không tường giữa ngàn xanh nguyên bản (Hình ảnh sản phẩm mang tính chất minh hoạ về concept sáng tạo, không phản ánh đúng tính chất sản phẩm trên thực tế)

Điểm chung của các dự án là lựa chọn vùng đất có thiên nhiên đặc sắc nhưng chưa được khai thác đúng tầm, giao thông thuận lợi nhưng thiếu hạ tầng dịch vụ. Flamingo đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, vừa tạo công trình sinh lời vừa mang lại công ăn việc làm cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế địa phương.

Như lãnh đạo tập đoàn từng chia sẻ: “Chúng tôi không xây dựng resort, chúng tôi đánh thức giấc mơ của những vùng đất".

Hành trình đánh thức Hồ Núi Cốc - “Nàng thơ ngủ quên” của Thái Nguyên

Cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng tại Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên

Nằm cách Hà Nội hơn một giờ di chuyển qua cao tốc, Hồ Núi Cốc được ví như “viên ngọc xanh” miền Bắc. Với 2.500 ha mặt nước, 6.000 ha rừng phòng hộ và 108 hòn đảo, hồ mang vẻ đẹp nguyên sơ gắn với truyền thuyết chàng Cốc – nàng Công.

Dù sở hữu khí hậu mát mẻ, cảnh quan thơ mộng, du lịch nơi đây vẫn dừng ở mức tham quan trong ngày, thiếu cơ sở lưu trú chất lượng và dịch vụ hiện đại. Tiềm năng to lớn chưa được khai phá đúng mức.

Nắm bắt cơ hội từ tiềm năng chưa được khai phá, Flamingo Holdings đã triển khai khu biệt thự Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc – dự án nghỉ dưỡng cao cấp nhất từ trước đến nay, đánh dấu bước ngoặt lớn trong tầm nhìn phát triển của Flamingo Holdings. Dự án nằm trong lõi 1.200 ha Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, là tâm điểm rực rỡ nhất của đại dự án World Islands rộng 250 ha.

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc sở hữu 108 căn biệt thự đơn lập, lấy cảm hứng từ 108 hòn đảo của Hồ Núi Cốc, được bao bọc bởi thiên nhiên hùng vĩ, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống đô thị. Đặc biệt, các căn biệt thự Flamingo Maison 108 đã ra thị trường một concept mới lạ mang tên Walless Resort, Flamingo Holdings xóa bỏ khoảng cách vật lý giữa con người và thiên nhiên, tạo nên những căn biệt thự hòa mình vào cảnh quan độc đáo của núi rừng, đảo hồ và mặt nước mênh mông.

Thiết kế theo triết lý xếp tầng theo thế núi, tôn trọng đường cong tự nhiên, mỗi căn biệt thự được bố trí sole trên triền đồi, không bị che chắn tầm nhìn, mang đến trải nghiệm ngắm hồ nước lộng lẫy từ độ cao lý tưởng. Sự kết hợp giữa núi rừng xanh mát, hệ thống đảo biệt lập và hồ nước trong trẻo tại Hồ Núi Cốc tạo nên một không gian thiên nhiên hiếm có, chưa từng xuất hiện tại bất kỳ điểm đến nào ở Việt Nam, biến nơi đây thành biểu tượng của sự giao thoa hoàn hảo giữa con người và tự nhiên.

Không dừng lại ở 108 căn biệt thự đẳng cấp, với mong muốn mang tới một trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt, Flamingo Holdings còn đầu tư xây dựng hệ thống tiện ích độc đáo trên ba hòn đảo riêng biệt, mỗi đảo là một hành trình khám phá riêng. Theo đó, đảo Eclipse là trung tâm trị liệu sức khỏe với spa hiện đại và các liệu pháp y tế cao cấp, mang đến sự thư giãn và tái tạo năng lượng. Cùng với Eclipse, đảo The Moon là với chủ đề nghệ thuật với những không gian sự kiện, không gian check-in và thư giãn mang chiều sâu về thẩm mỹ. Cuối cùng, đảo The Sun giúp kết nối sinh thái với các hoạt động khám phá rừng, chèo thuyền kayak và trải nghiệm bản sắc địa phương với công trình tôn vinh văn hoá trà Thái Nguyên, mở ra cơ hội hòa mình vào thiên nhiên và di sản Thái Nguyên.

Đặc biệt, Flamingo hợp tác với đơn vị vận hành quốc tế để đảm bảo dịch vụ 5 sao, đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng đạt chuẩn toàn cầu.

Động lực mới cho du lịch Thái Nguyên

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ là dự án bất động sản mà là tuyên ngôn tái thiết du lịch Thái Nguyên. Với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn đầu vào 2026, tạo hàng ngàn việc làm và đưa Hồ Núi Cốc trở thành điểm đến lưu trú hấp dẫn thay vì chỉ tham quan ngắn ngày.

Từ “người tô màu” những miền đất ngủ quên đến “kiến trúc sư” của du lịch Thái Nguyên, Flamingo Holdings đang viết nên một hành trình mới. Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc sẽ là biểu tượng của sự giao thoa hoàn hảo giữa thiên nhiên nguyên bản và phong cách sống sang trọng, sẵn sàng đưa Thái Nguyên vươn mình ra thế giới.