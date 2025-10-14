Nhiều điểm đến Việt Nam nhận giải 'oscar du lịch' thế giới

TPO - Chiến thắng kép tại World Travel Awards 2025 không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn khẳng định uy tín, đẳng cấp quốc tế của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, biểu tượng cho du lịch bền vững châu Á.

Tại Lễ trao giải Du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA) 2025 diễn ra tối 13/10 tại Hồng Kông (Trung Quốc), Phong Nha - Kẻ Bàng đã vượt qua nhiều ứng viên danh tiếng đến từ Nhật Bản, Thái Lan Indonesia… để xuất sắc giành 2 danh hiệu hàng đầu khu vực châu Á về du lịch thiên nhiên: Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2025 và Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á.

Ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - vinh dự nhận chiếc cúp danh giá.

Đây là lần đầu tiên một khu du lịch tự nhiên của Việt Nam được vinh danh cùng lúc ở hai hạng mục danh giá nhất của WTA - giải thưởng được xem như “Oscar của ngành du lịch thế giới”. Chiến thắng này không chỉ là vinh quang, mà còn là sự công nhận ở cấp độ cao nhất cho nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị di sản và hướng đến phát triển du lịch bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - nhấn mạnh: “Giải thưởng này không phải là đích đến, mà là một khởi đầu mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ và phát triển Phong Nha - Kẻ Bàng theo hướng bền vững, để mỗi du khách đến đây đều cảm nhận được vẻ đẹp và tinh thần trách nhiệm với thiên nhiên Việt Nam”.

World Travel Awards là hệ thống giải thưởng danh giá bậc nhất thế giới, quy tụ hàng nghìn chuyên gia, nhà điều hành du lịch, hãng hàng không, tập đoàn khách sạn quốc tế. Vì vậy, việc Phong Nha – Kẻ Bàng được vinh danh là “bảo chứng vàng” cho thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Giới chuyên gia đánh giá, “cú đúp” này sẽ tạo bệ phóng chiến lược giúp Phong Nha – Kẻ Bàng chuyển mình từ điểm đến mạo hiểm nổi tiếng thành trung tâm du lịch cao cấp, thu hút dòng khách chất lượng cao từ châu Âu, Mỹ, Úc. Đồng thời, danh hiệu WTA mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe.

Chiến thắng tại WTA 2025 cũng nằm trong lộ trình phát triển du lịch thành một trong bốn trụ cột kinh tế của tỉnh Quảng Trị, hướng tới mục tiêu đưa Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành hình mẫu du lịch xanh của châu Á.

Cao nguyên đá Đồng Văn tiếp tục được xướng tên ở hạng mục quan trọng bậc nhất đã khẳng định sức hút văn hóa, du lịch đặc biệt của vùng đất nơi cực Bắc của Tổ quốc.

Trước đó, điểm đến này từng liên tiếp được WTA trao danh hiệu “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2023” và “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á 2024”.

Đại diện tỉnh Tuyên Quang chia sẻ tại lễ trao giải: “Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa vùng cao. Đây sẽ là động lực để Tuyên Quang tiếp tục nâng tầm thương hiệu và đưa hình ảnh cao nguyên đá ra thế giới”.

Cao nguyên đá Đồng Văn.



Việc được WTA vinh danh năm nay cũng mở ra bước tiến mới khi Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đang tiếp tục lọt vào vòng bình chọn Giải thưởng Du lịch thế giới 2025 và chuẩn bị cho kỳ tái đánh giá lần thứ tư của UNESCO vào năm 2026.

Cao nguyên đá Đồng Văn trải dài trên diện tích hơn 2.300 km², là nơi lưu giữ hệ tầng địa chất có niên đại trên 500 triệu năm, với hàng loạt hóa thạch sinh vật biển, các tầng đá vôi cổ, hệ thống hang động kỳ vĩ và dấu tích kiến tạo vỏ Trái Đất.

Ngày 1/10/2010, UNESCO chính thức công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam. Kể từ đó, di sản này đã ba lần được UNESCO tái thẩm định (2014, 2018, 2022) và đều giữ vững danh hiệu, khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam trong mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

Không chỉ có giá trị địa chất độc đáo, Đồng Văn còn là nơi sinh sống của 17 dân tộc anh em với nền văn hóa phong phú. Những nếp nhà trình tường cổ, chợ phiên vùng cao, lễ hội khèn Mông, lễ cấp sắc của người Dao hay chợ tình Khau Vai… tạo nên sức sống văn hóa bền bỉ, hòa quyện cùng cảnh quan hùng vĩ.