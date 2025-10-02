Quảng Trị kỳ vọng vào 3 đại dự án đô thị của Sun Group

Ngày 2/10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động 3 dự án khu đô thị hỗn hợp với tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng, gồm: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ.

Đây được xem là những dự án đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình phát triển mới của vùng đất di sản, đồng thời mở ra sự hiện diện chiến lược của Sun Group tại Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Sau khi sáp nhập, Quảng Trị bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung. Việc Sun Group đầu tư đồng loạt ba dự án quy mô lớn sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đô thị, du lịch và kinh tế - xã hội phát triển.”

Ba dự án có tổng diện tích gần 780 ha, được quy hoạch đồng bộ theo hướng đô thị hiện đại kết hợp sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng. Với lợi thế kết nối trực tiếp QL 1A, đường Hồ Chí Minh, gần sân bay và ga Đồng Hới, đồng thời nằm trong tam giác du lịch vàng (Phong Nha - Kẻ Bàng, Vũng Chùa - Đảo Yến, Nhật Lệ - Bảo Ninh), các dự án hứa hẹn tạo ra không gian sống và nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ (hơn 276 ha, vốn 12.500 tỷ đồng) sẽ hình thành quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, thể thao mạo hiểm bên bãi biển Nhật Lệ và đồi cát Quang Phú, hướng tới “thiên đường cát trắng” mang dấu ấn Dubai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quyết định đầu tư cho Sun Group.

Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới (hơn 212 ha, vốn 11.900 tỷ đồng) được định hướng thành đô thị sinh thái kiểu mẫu, gắn với hồ Bàu Tró, sở hữu hơn 60 ha cây xanh và công viên.

Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ (291 ha, gần 13.900 tỷ đồng) có lợi thế ven sông phong thủy, sẽ phát triển thành đô thị hiện đại, dịch vụ thương mại cao cấp, tổ hợp văn hóa - giải trí lấy cảm hứng từ các đô thị thịnh vượng bên sông như Seoul, Thượng Hải, Bangkok.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group chia sẻ: “Sau gần hai thập kỷ kiến tạo nhiều điểm đến trên khắp đất nước, chúng tôi tin rằng Quảng Trị – vùng đất giàu tiềm năng sẽ trở thành nơi hội tụ hệ sinh thái đô thị, du lịch, giải trí đẳng cấp quốc tế.”

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở ra bước ngoặt chiến lược, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị, phát triển hạ tầng du lịch, cải thiện môi trường đầu tư của Quảng Trị.

Nghi thức bấm nút khởi động các dự án.

Đây cũng là công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đưa địa phương trở thành mắt xích quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây và Bắc - Nam.