Southern Homes Việt Nam – Đối tác chiến lược phân phối “siêu phẩm” Blanca City của Sun Group

Ngày 20/5/2025, tại sự kiện “Kỷ nguyên vươn mình – Hải trình bứt phá”, Southern Homes Việt Nam chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Sun Group, trở thành đối tác phân phối dự án Blanca City – khu đô thị phức hợp quy mô lớn tại trung tâm TP. Vũng Tàu.

Sự kiện không chỉ tiếp nối mối quan hệ hợp tác chiến lược vốn bền chặt giữa hai thương hiệu uy tín trên thị trường b ất động sản, mà còn mở ra hành trình Southern Homes đồng kiến tạo và lan tỏa những giá trị vượt trội của Blanca City đến với khách hàng một cách trọn vẹn và chuẩn mực nhất.

Blanca City – Biểu tượng sống động và thịnh vượng giữa lòng thành phố biển

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Ba Tháng Hai, Blanca City sở hữu vị trí vàng tại trung tâm TP. Vũng Tàu, với quy mô gần 96 ha, tổng vốn đầu tư gần 37.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch bài bản với đầy đủ các hạng mục: căn hộ cao tầng, biệt thự thấp tầng, tổ hợp khách sạn – thương mại – dịch vụ và công viên nước chủ đề quy mô lên đến 19 ha.

Kiến tạo bởi Aedas – tập đoàn tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới, Blanca City sở hữu các tòa tháp cao tầng vươn mình như những “ngọn hải đăng” hiện đại, biểu tượng cho phong cách sống thời thượng. Trong khi đó, các phân khu thấp tầng như Fishing Village, French District, Portuguese District mang đậm dấu ấn văn hóa Pháp – Bồ Đào Nha, hòa quyện tinh tế giữa vẻ đẹp châu Âu cổ điển và chất sống địa phương.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là công viên nước chủ đề độc đáo – “vũ trụ giải trí” quy mô hàng đầu Đông Nam Bộ với 4 phân khu mang dấu ấn văn hóa – lịch sử. Trong đó, nổi bật là bể tạo sóng đôi cao nhất Việt Nam (1,8m và 2,4m) và tàu lượn nước siêu tốc dài nhất châu Á – Thái Bình Dương (hơn 300m), hứa hẹn trở thành điểm đến hút khách trong và ngoài nước.

Sau khi hoàn thiện, Blanca City sẽ phục vụ chỗ ở cho khoảng 13.000 cư dân và đón tiếp 11.000 lượt du khách mỗi ngày – góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch và gia tăng chất lượng sống tại TP. Vũng Tàu. Chính vì điều đó, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết sẽ đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Sun Group đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Blanca City – Tâm điểm đầu tư chiến lược năm 2025

Theo đánh giá từ Bà Bùi Hoàng Cẩm Giang – Phó Tổng Giám đốc Southern Homes Việt Nam: “TP. Vũng Tàu nói riêng và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung sở hữu nhiều lợi thế phát triển: từ những bãi biển nổi tiếng như Bãi Trước, Bãi Sau, Hồ Tràm, Hồ Cốc... đến tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, thu hút FDI và lực lượng chuyên gia – doanh nhân nước ngoài đến sinh sống, làm việc. Nhu cầu nhà ở chất lượng, tiện ích giải trí – nghỉ dưỡng tại đây đang ngày càng tăng cao, mở ra cơ hội lớn cho các dự án quy mô như Blanca City.”

Bên cạnh vị trí trung tâm đắc địa, Blanca City còn được kết nối thuận tiện qua hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch: đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận, quốc lộ 51 – 56, vành đai 3 – 4 TP.HCM, các tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành... Đặc biệt, dự án chỉ cách sân bay quốc tế Long Thành chưa đầy 60km.

Ngoài ra, xu hướng sáp nhập hành chính giữa TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trong tương lai gần sẽ càng nâng tầm giá trị cho khu vực này nói chung và Blanca City nói riêng.

Hội tụ vị trí trung tâm, thiết kế đột phá, tiện ích độc bản cùng dư địa tăng trưởng mạnh mẽ từ hạ tầng và du lịch, Blanca City xứng đáng là "siêu phẩm" bất động sản đáng đầu tư trong năm 2025.

Southern Homes Việt Nam – Hành trình chinh phục những dự án biểu tượng

Với vai trò đối tác chiến lược đồng hành qua nhiều dự án trọng điểm, Southern Homes Việt Nam vinh dự và hạnh phúc tiếp tục đồng hành cùng Sun Group phân phối dự án Blanca City. Bà Bùi Hoàng Cẩm Giang – Phó tổng Giám đốc Southern Homes Việt Nam chia sẻ:

“Bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín cùng khả năng am hiểu thị trường sâu sắc, chúng tôi sẽ mang đến một dự án an toàn pháp lý, giàu tiềm năng, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, đầu tư sinh lời thông qua siêu dự án Blanca City đẳng cấp bậc nhất tại Thành phố “biển” Hồ Chí Minh ở tương lai rất gần.”

SOUTHERN HOMES VIỆT NAM – Đối tác phân phối chính thức Blanca City Website: Southern.vn Hotline: 19002089