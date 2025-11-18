Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

TPO - Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra chiều nay, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 18/11, HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) về kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Nguyễn Văn Út. Ông Út vừa được Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và giới thiệu để HĐND tỉnh Đồng Nai bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: A.H

HĐND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất bầu ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Lê Văn Hẳn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Hẳn (55 tuổi, quê Vĩnh Long) có trình độ Cử nhân Sư phạm văn học, Cử nhân Hành chính học, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lê Văn Hẳn nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo HĐND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: A.H

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Hẳn đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại tỉnh Trà Vinh (cũ) và giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2025.

Ngày 30/6/2025, ông Lê Văn Hẳn được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025; sau đó được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 3/10/2025, ông Lê Văn Hẳn tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.