Xã hội

Google News

Tây Ninh tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ I: Hướng tới nhiệm kỳ tinh gọn, hiệu quả

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 18/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã được tổ chức trọng thể tại phường Long An (tỉnh Tây Ninh).

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, có sự tham dự của 348 đại biểu, trong đó có 121 đại biểu đương nhiên, 206 đại biểu đại diện các xã, phường và đại biểu chỉ định.

1-5641.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh việc tổ chức Đại hội lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt khi được thực hiện theo mô hình tổ chức mới của tỉnh.

Theo ông Hải, trong thời gian qua, hoạt động của hệ thống MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường sức mạnh Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội. “Mặt trận Tổ quốc các cấp từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền” - ông Hải nói.

gemini-generated-image-q683irq683irq683.png
Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại Đại hội.

Những kết quả này, theo Chủ tịch MTTQ tỉnh Tây Ninh, đã tạo niềm tin và sự đồng thuận rộng rãi trong Nhân dân, đồng thời là nền tảng quan trọng để hệ thống Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, một dấu mốc lịch sử khẳng định vai trò, sứ mệnh của Mặt trận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân thông qua các phong trào thi đua thiết thực.

Đại hội lần này càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh tỉnh đang vận hành mô hình mới về tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội gắn với yêu cầu đổi mới, tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh khẳng định: “Những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới đòi hỏi Đại hội cần thể hiện tầm nhìn, khát vọng đổi mới và quyết tâm chính trị cao nhằm tạo nền tảng để hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

1.jpg
Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, các đại biểu thống nhất hiệp thương cử Ủy viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 120 người (khuyết 10). Tại hội nghị lần thứ nhất, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, các đại biểu hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa I gồm 8 người.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Chủ tịch gồm: bà Nguyễn Thị Thu Trinh, ông Nguyễn Tiến Tân, bà Lê Thị Cẩm Tú, bà Phan Thị Thùy Vân, ông Trần Lê Duy, ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Trần Hải Phú.

Đồng thời, Đại hội hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Hữu Huy
#Mặt trận Tổ quốc #Tây Ninh #đại hội #nhiệm kỳ 2025-2030 #đoàn kết

