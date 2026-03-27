Ông Nguyễn Hồng Phong được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

TPO - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 27/3, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và các phó chủ tịch HĐND, các trưởng ban của HĐND. Ảnh: ĐT.

Các ông Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các ủy viên ủy ban, trưởng ban Dân tộc và trưởng các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Hội thẩm nhân dân TAND cấp tỉnh và TAND khu vực theo giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.