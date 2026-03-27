Các ngân hàng thương mại nhà nước gia tăng giải ngân 1 triệu tỷ đồng cho nền kinh tế

TPO - Trong năm 2026, với tốc độ tăng trưởng bình quân do Ngân hàng Nhà nước giao khoảng 11 - 12%, các ngân hàng thương mại nhà nước dự kiến gia tăng giải ngân khoảng 1 triệu tỷ đồng, để phục vụ các nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Chính sách vượt trội cho các đặc khu kinh tế

Sáng 27/3, Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp" được tổ chức tại trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết, đến cuối năm 2025, tổng tài sản nhóm "Big Four" (4 ngân hàng lớn) đạt khoảng 11 triệu tỷ đồng, chiếm 46,5% giá trị tổng tài sản toàn ngành ngân hàng. Tổng dư nợ của 4 ngân hàng này đạt khoảng 8 triệu tỷ đồng, chiếm 42,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Trong năm 2026, theo ông, với tốc độ tăng trưởng bình quân do Ngân hàng Nhà nước giao khoảng 11 - 12%, các ngân hàng thương mại nhà nước dự kiến gia tăng giải ngân khoảng 1 triệu tỷ đồng, để phục vụ các nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Để nâng cao năng lực tài chính cho các ngân hàng thương mại nhà nước, đại diện ngân hàng kiến nghị cho phép giữ lại toàn bộ lợi nhuận để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm nâng cao năng lực vốn. Ông cũng đề xuất Chính phủ cho phép bán nợ xấu theo giá thị trường nhưng vẫn thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục công khai, minh bạch…

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong khi đó, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group phân tích, dựa trên tình hình Trung Đông khi có bất ổn, các dòng vốn đầu tư vào bất động sản có dấu hiệu chuyển dịch sang các thị trường khác, trong đó có Đông Nam Á – khu vực rất tiềm năng, đặc biệt là Việt Nam với vị trí địa chính trị, kinh tế - xã hội ổn định.

Từ đó, ông bày tỏ mong muốn, đối với các đặc khu kinh tế, các không gian phát triển chiến lược như Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc, cũng như các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, cần khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội, mang tính đột phá, đủ sức cạnh tranh với các trung tâm kinh tế, du lịch trong khu vực.

Từ thực tiễn triển khai, đại diện tập đoàn này đề xuất cho phép chỉ định nhà đầu tư chiến lược để triển khai các dự án trọng điểm theo cơ chế đặc thù, bảo đảm tính đồng bộ. Đồng thời, cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở và công trình thương mại với thời hạn 50–70 năm tại một số khu vực nhất định, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ cao cấp.

Cũng tại hội nghị, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT nhìn nhận, thế giới đang đứng trước những biến động rất lớn, có thể ví như một "cơn sóng thần" chưa từng có. Trong bối cảnh đó, Việt Nam không chỉ đối mặt với nhiều thách thức kéo dài mà còn mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Ông Bình kiến nghị thúc đẩy mạnh mẽ hơn tinh thần liên kết theo định hướng mà Thủ tướng đã nêu với "20 chữ vàng": Nhà nước kiến tạo – Doanh nhân tiên phong – Công tư đồng hành – Đất nước hùng cường – Nhân dân hạnh phúc".

Bên cạnh đó, ông cũng kiến nghị thực hiện nguyên tắc "ba cùng": cùng lên kế hoạch, cùng làm và cùng chia sẻ thành quả, trong đó vai trò của Nhà nước, đặc biệt về thể chế là rất quan trọng. “Doanh nghiệp Việt Nam cần mạnh dạn vươn ra toàn cầu, tìm kiếm cơ hội mới và phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo”, ông nói.

"Công tư đồng hành"

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, tại Hội nghị Trung ương 2 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh "4 kiên định" về chính trị, tư tưởng và "bốn nguyên tắc" cốt lõi về tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các doanh nghiệp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bám sát các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng khái quát các nhiệm vụ, giải pháp theo phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc", các chủ thể liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao thực hiện thật tốt các công việc để đạt các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh, với cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Đề cập đến nội dung "công tư đồng hành", Thủ tướng cho rằng lĩnh vực nào, việc nào cũng có thể hợp tác công tư, đặc biệt là trong huy động nguồn lực, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực; góp phần kết hợp sức mạnh bên trong và bên ngoài, Nhà nước và nhân dân; nếu các chủ thể liên quan đều đạt tăng trưởng 2 con số thì chúng ta sẽ đạt mục tiêu đề ra…

Với các đề xuất, kiến nghị, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, phân công các bộ ngành, cơ quan xử lý theo thẩm quyền. Nếu nội dung này thuộc thẩm quyền, Chính phủ, Thủ tướng sẽ xử lý ngay với tinh thần cầu thị, lắng nghe, với phương châm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.