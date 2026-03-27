Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với 100% số phiếu tán thành, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 27/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đã Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo kết quả bầu cử, tỉnh Nghệ An đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu theo quy định. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh triển khai công tác tổ chức Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của HĐND và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

tp-7-6153.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX. Với 100% số phiếu tán thành, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

13.jpg
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp.

Với 100% số phiếu tán thành, các ông Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc và ông Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bầu các ủy viên ủy ban, trưởng các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, các trưởng ban của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Phạm Thành Chung - Trưởng Ban pháp chế; ông Cao Tiến Trung - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội; bà Lô Thị Kim Ngân - Trưởng Ban Dân tộc.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu sinh năm 1967, quê quán tại xã Hưng Nguyên Nam (tỉnh Nghệ An).

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành máy xây dựng Thủy lợi; Thạc sĩ.

Từ tháng 11/2019 - 07/2022, ông Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Từ tháng 7/2022 - 10/2022 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Từ ngày 14/10/2024 - 18/11/2024 giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Từ ngày 18/11/2024 - 3/2026 giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thêm

Cùng chuyên mục