Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy lớn ở Khu phố đêm Măng Đen

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyên nhân ban đầu được xác định do các công nhân sửa chữa tại một gian hàng ở Khu phố đêm Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) đã để lửa từ thiết bị cơ khí bén vào các vật liệu dễ cháy, dẫn đến hỏa hoạn.

Ngày 27/3, lãnh đạo UBND xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn ở Khu phố đêm Măng Đen, rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Theo đó, vào khoảng 10h40 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một gian hàng trong khu vực Khu phố đêm Măng Đen.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Ngay khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ và người dân tham gia hỗ trợ dập lửa.

Đến khoảng 11h20, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 4 gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 gian bị thiệt hại một phần. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do công nhân sửa chữa tại một gian hàng đã để lửa từ thiết bị cơ khí bén vào các vật liệu dễ cháy, dẫn đến hỏa hoạn.

Sau vụ việc, chính quyền xã Măng Đen đã tạm ngưng hoạt động Khu phố đêm Măng Đen để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trước khi cho phép hoạt động trở lại.

Nguyễn Ngọc
