Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XVI với 500 người trúng cử

TPO - Ngày 27/3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành (ngày 27/3). Dự kiến, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa mới sẽ khai mạc vào sáng 6/4 và bế mạc vào ngày 24/4/2026.

DANH SÁCH 500 ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRÚNG CỬ

Trước đó, tại cuộc họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, ông Nguyễn Hữu Đông – Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết: trong tổng số 500 đại biểu trúng cử, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu có 214 người trúng cử.

Quang cảnh kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Trong đó, khối cơ quan Đảng: 10/10 người; Khối cơ quan Chủ tịch nước: 2/2 người; Các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 145/145 người; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15/15 người;

Trong khi đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu có 286 người trúng cử. Trong nhiệm kỳ này, không có đại biểu nào tự ứng cử trúng cử. Trong khi đó, đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 145 người.

Về cơ cấu, thành phần, đại biểu là phụ nữ có 150 người (tỷ lệ 30%); đại biểu người dân tộc thiểu số có 76 người (tỷ lệ 15,20%); đại biểu là người ngoài Đảng có 18 người (tỷ lệ 3,6%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 33 người (tỷ lệ 6,6%);

Về trình độ chuyên môn, trên đại học có 418 người (tỷ lệ: 83,60%), cao hơn 5,04% so với nhiệm kỳ khóa XV và 21,1% so với nhiệm kỳ khóa XIV; đại học có 80 người (tỷ lệ: 16,0%); dưới đại học có 2 người (tỷ lệ 0,40%).

Trong lần bầu cử này, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.