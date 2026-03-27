Lập công đặc biệt xuất sắc, Bộ đội Biên phòng được Chủ tịch nước vinh danh

TPO - Lập chiến công đặc biệt xuất sắc và xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và buôn lậu, gian lận thương mại, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng nhiều tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba.

Chiều 27/3, tại Hà Nội và các điểm cầu trực tuyến, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh BĐBP.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh BĐBP (chủ trì hội nghị); đại biểu lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Thực hiện đợt cao điểm trên, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Cục PCMT&TP, Cục Trinh sát xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm theo các chuyên đề nghiệp vụ; đồng thời, ban hành nhiều công điện chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch cao điểm.

Các đơn vị BĐBP cũng được chỉ đạo chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, trên biển; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong quản lý địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm; không để bị động, bất ngờ, tạo điểm nóng ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Kết quả, từ 1/12/2025 đến 28/2/2026, các đơn vị BĐBP xác lập, đấu tranh thành công 51 chuyên án về ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, mua bán người, tiền giả, xuất nhập cảnh trái phép (tăng 19 chuyên án so với đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán năm 2025); bắt 5.690 vụ/6.996 đối tượng (tăng 4.025 vụ/4.118 đối tượng).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, nhấn mạnh, BĐBP đã thực hiện thắng lợi các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp và tinh thần mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

Quang cảnh hội nghị.

Biểu dương và chúc mừng những thành tích BĐBP đã đạt được vừa qua, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị trong thời gian tới, lực lượng BĐBP tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP; xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Nâng cao chất lượng dự báo, đánh giá tình hình, tích cực chủ động tham mưu đề xuất cho Đảng, Nhà nước và các cấp về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tội phạm một cách phù hợp, hiệu quả, an toàn trong tình hình mới.

Đẩy mạnh phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong và ngoài Quân đội; tăng cường hợp tác với các lực lượng chức năng của các nước láng giềng trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia và đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên biên giới, từ sớm, từ xa.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tặng Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh BĐBP và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng lưu ý việc xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, kịp thời khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc và kịp thời chấn chỉnh khắc phục các tồn tại hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm trong cơ quan; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa trang thiết bị phòng chống các loại tội phạm.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức công bố các Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể và cá nhân trong lực lượng BĐBP, vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc và xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân.

Trong đó, Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP, Ban chỉ huy BĐBP Quảng Trị, Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban chỉ huy BĐBP Quảng Trị và 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh BĐBP và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh BĐBP, vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2025.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân của BĐBP có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025.