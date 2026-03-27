Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

TPO - Chiều 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) tổ chức Hội nghị lần thứ năm để bàn các nội dung quan trọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Đại biểu Trung ương dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận 6 nội dung quan trọng gồm: Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 của thành phố; Kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030 của thành phố; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 của thành phố; việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố; Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong kỷ nguyên mới. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng thảo luận việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, để hiện thực hóa bộ ba trụ cột chiến lược Thể chế - Quy hoạch - Mô hình phát triển mới của Thủ đô với tầm nhìn 100 năm cùng những kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng “hai con số”, tài chính công, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2026-2030, đòi hỏi phải xây dựng toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, nắm vững và thực hành “4 kiên định” xuyên suốt 4 trục từ thành phố xuống cơ sở.

Ông Ngọc cũng nhấn mạnh, phải hội tụ năng lực tư duy đột phá, năng lực cầm quyền, quản trị phát triển và kỷ luật thực thi vượt trội; đặt ra yêu cầu rất cao về tính kiên định trong đường lối lãnh đạo, tính quyết liệt, đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; thiết lập và vận hành hữu hiệu hệ thống quản trị rủi ro và cảnh báo sớm, cơ chế lắng nghe và chắt lọc ý kiến, phản hồi, giám sát và phản biện của người dân, doanh nghiệp và xã hội để điều chỉnh kịp thời, thích ứng hiệu quả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HNM.



Bí thư Hà Nội nêu rõ, hội nghị đã làm rõ thêm một nhận thức rất quan trọng: Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là bản thiết kế phát triển chiến lược, phải đi trước một bước, mở ra không gian phát triển mới, trở thành lợi thế cạnh tranh kiến tạo sự phát triển của Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Đảng ủy UBND thành phố tiếp thu ý kiến tại hội nghị, bám sát nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch tổng thể Thủ đô để chủ động tham mưu những nội dung liên quan, hoàn thiện Quy hoạch đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Nhấn mạnh, hội nghị cơ bản thống nhất với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Bí thư Hà Nội yêu cầu làm rõ hơn các điều kiện đảm bảo, nhất là cân đối nguồn lực để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Việc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm phải đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với quá trình xác lập và vận hành mô hình tăng trưởng “hai con số”. Các đơn vị tiếp tục cập nhật, rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết số 02-NQ/TW, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội đã được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian gần đây.

Về Kế hoạch tài chính 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn, ông Ngọc lưu ý, phải bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách thành phố. Nguồn ngân sách này phải thực sự đóng vai trò “vốn mồi”, dẫn dắt và kích hoạt hiệu quả các nguồn lực xã hội. Cần hình thành nhận thức về hạch toán kinh tế - xã hội tổng thể, đầu tư có hạch toán theo hai lớp: Thành phố tập trung giải quyết những bài toán lớn, những vấn đề chiến lược, bao trùm; cấp xã, phường kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, chăm lo cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn; nâng cao năng lực dự báo chiến lược, cảnh báo sớm và quản trị rủi ro, không để bị động, bất ngờ; xây dựng cơ chế phản ứng chính sách nhanh, linh hoạt, thích ứng kịp thời với biến động trong nước và quốc tế.

“Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Toàn Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị Thủ đô phải biến tinh thần của hội nghị thành hành động thống nhất, hiệu quả; biến chủ trương thành chương trình, biến kế hoạch thành sản phẩm, biến quyết tâm thành chuyển biến thực tế”, ông Ngọc nói.