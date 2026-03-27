Quảng Ninh bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh

Hoàng Dương
TPO - Chiều 27/3, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu bà Trịnh Thị Minh Thanh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Bùi Văn Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau phiên khai mạc, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh. Kết quả, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trịnh Thị Minh Thanh (sinh năm 1973, quê quán phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng), trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế. Trước khi tiếp tục được bầu giữ cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh, bà đang là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Cùng tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Thành và ông Nghiêm Xuân Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV. HĐND tỉnh cũng bầu các Trưởng ban của HĐND tỉnh gồm bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Pháp chế; bà Vũ Ngọc Hà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; bà Vũ Thị Diệu Linh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ở khối UBND tỉnh, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Văn Khắng sinh ngày 16/5/1971, quê quán xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên; trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ quản lý công. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới, ông đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, ông từng giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh và có thời gian được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp.

Bốn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông Vũ Văn Diện, Lê Văn Ánh, Nguyễn Văn Công và bà Nguyễn Thị Hạnh. Kỳ họp cũng bầu 15 Ủy viên UBND tỉnh khóa mới.

Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh Quảng Ninh được thực hiện ngay tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, tạo cơ sở để bộ máy chính quyền bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2031.

Hoàng Dương
