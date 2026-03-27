Rưng rưng trước những kỷ vật kể về sự kiện Gạc Ma

Sáng mai, 28/3, trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lần thứ 67, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa) sẽ diễn ra Lễ thượng cờ với chủ đề: “Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc”, có kết nối trực tiếp với Đặc khu Trường Sa. Lễ thượng cờ không chỉ là nghi thức khai mở cho giải thể thao mang tầm vóc quốc gia, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam cảm nhận rõ hơn rằng: Tổ quốc luôn hiện diện trong mỗi hành động của chúng ta. Đây cũng là dịp để các đại biểu, vận động viên và du khách đến dâng hương, dâng hoa, tri ân, tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc năm xưa.

