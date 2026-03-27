Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Rưng rưng trước những kỷ vật kể về sự kiện Gạc Ma

Trường Phong - Như Ý

TPO - Trong khuôn viên Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), có nhiều kỷ vật thiêng liêng của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh trong sự kiện bi hùng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc cách đây 38 năm (14/3/1988 - 14/3/2026).

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa) khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2017, gồm các công trình chính: quảng trường, cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, công viên Hòa Bình, bảo tàng ngầm, mộ gió… Khu tưởng niệm được xây dựng bằng sự đóng góp của đoàn viên công đoàn, người lao động, doanh nghiệp, nhân dân và kiều bào ở nước ngoài, không sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.
Trong không gian trưng bày ngầm thuộc khuôn viên khu tưởng niệm, có nhiều tư liệu lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Khu trưng bày cũng cung cấp thông tin về sự kiện ngày 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Không gian tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc - sự kiện Gạc Ma năm 1988.
Những bức ảnh tư liệu lịch sử về sự kiện Gạc Ma năm 1988 được trưng bày tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.
Những kỷ vật thiêng liêng của 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma 1988, được trưng bày, "kể lại câu chuyện" bi hùng của các anh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Chính giữa khuôn viên trưng bày, có 3 hiện vật lịch sử nổi bật, gồm: Ảnh đám cưới của liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh cùng vợ Đỗ Thị Hà tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; Yếm áo quân phục hải quân và Huy chương chiến công của liệt sĩ Lê Văn Xanh; Thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương gửi về cho gia đình. Thư viết ngày 6/3/1988 gửi cha, mẹ, anh chị và các em... là lá thư cuối cùng của liệt sĩ Phương viết trước khi ra quần đảo Trường Sa, 1 tuần trước khi anh hy sinh.
Có rất nhiều câu chuyện về các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma 1988 được kể lại thông qua các hiện vật trưng bày tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, như "Áo quân phục hải quân của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương tặng cha trước khi ra quần đảo Trường Sa năm 1988"; "Áo y sĩ của liệt sĩ Phan Huy Sơn để lại cho vợ trong đợt nghỉ phép lần cuối trước khi ra quần đảo Trường Sa năm 1988"; "Mũ cối của liệt sĩ Lê Văn Xanh tặng bố Lê Văn Xuân trước khi ra quần đảo Trường Sa năm 1988"; "Dải cầu vai áo quân phục của liệt sĩ Cao Xuân Minh"...
Trong khuôn viên cũng trưng bày hình ảnh Đại tướng Lê Đức Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đọc tại buổi mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam tại đảo Trường Sa ngày 7/5/1988: Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta".
Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, lực lượng vũ trang, tuổi trẻ cả nước thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tri ân gia đình các thương binh, liệt sĩ, trong đó có gia đình, người thân các liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma 1988. Trong ảnh là Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải và các đơn vị đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ hy sinh trong sự kiện ngày 14/3/1988 (ảnh chụp năm 2017, trưng bày tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma).
Ban Quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma cho biết, từ khi khánh thành và đưa vào sử dụng đến nay, đặc biệt, mỗi dịp tháng 3 hằng năm, rất đông người dân và du khách đến thăm viếng, thắp hương tưởng nhớ đến các liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma 1988.

Sáng mai, 28/3, trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lần thứ 67, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa) sẽ diễn ra Lễ thượng cờ với chủ đề: “Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc”, có kết nối trực tiếp với Đặc khu Trường Sa. Lễ thượng cờ không chỉ là nghi thức khai mở cho giải thể thao mang tầm vóc quốc gia, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam cảm nhận rõ hơn rằng: Tổ quốc luôn hiện diện trong mỗi hành động của chúng ta. Đây cũng là dịp để các đại biểu, vận động viên và du khách đến dâng hương, dâng hoa, tri ân, tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc năm xưa.

#Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma #Khánh Hòa #Thượng cờ giải Vô địch quốc gia Marathon Báo Tiền Phong #Lễ thượng cờ #Giải Vô địch quốc gia Marathon 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục