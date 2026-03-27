Rưng rưng trước những kỷ vật kể về sự kiện Gạc Ma

TPO - Trong khuôn viên Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), có nhiều kỷ vật thiêng liêng của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh trong sự kiện bi hùng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc cách đây 38 năm (14/3/1988 - 14/3/2026).
Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa) khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2017, gồm các công trình chính: quảng trường, cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, công viên Hòa Bình, bảo tàng ngầm, mộ gió… Khu tưởng niệm được xây dựng bằng sự đóng góp của đoàn viên công đoàn, người lao động, doanh nghiệp, nhân dân và kiều bào ở nước ngoài, không sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.
Trong không gian trưng bày ngầm thuộc khuôn viên khu tưởng niệm, có nhiều tư liệu lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Khu trưng bày cũng cung cấp thông tin về sự kiện ngày 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Không gian tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc - sự kiện Gạc Ma năm 1988.
Những bức ảnh tư liệu lịch sử về sự kiện Gạc Ma năm 1988 được trưng bày tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.
Những kỷ vật thiêng liêng của 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma 1988, được trưng bày, "kể lại câu chuyện" bi hùng của các anh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Chính giữa khuôn viên trưng bày, có 3 hiện vật lịch sử nổi bật, gồm: Ảnh đám cưới của liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh cùng vợ Đỗ Thị Hà tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; Yếm áo quân phục hải quân và Huy chương chiến công của liệt sĩ Lê Văn Xanh; Thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương gửi về cho gia đình. Thư viết ngày 6/3/1988 gửi cha, mẹ, anh chị và các em... là lá thư cuối cùng của liệt sĩ Phương viết trước khi ra quần đảo Trường Sa, 1 tuần trước khi anh hy sinh.
Ban Quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma cho biết, từ khi khánh thành và đưa vào sử dụng đến nay, đặc biệt, mỗi dịp tháng 3 hằng năm, rất đông người dân và du khách đến thăm viếng, thắp hương tưởng nhớ đến các liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma 1988.
Sáng mai, 28/3, trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lần thứ 67, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa) sẽ diễn ra Lễ thượng cờ với chủ đề: “Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc”, có kết nối trực tiếp với Đặc khu Trường Sa. Lễ thượng cờ không chỉ là nghi thức khai mở cho giải thể thao mang tầm vóc quốc gia, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam cảm nhận rõ hơn rằng: Tổ quốc luôn hiện diện trong mỗi hành động của chúng ta. Đây cũng là dịp để các đại biểu, vận động viên và du khách đến dâng hương, dâng hoa, tri ân, tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc năm xưa.