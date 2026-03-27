Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ ở Quảng Ngãi

TPO - Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều 27/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Hồ Song Ân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc tỉnh Quảng Ngãi.

Thiếu tướng Hồ Song Ân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Thành Long trên cương vị mới.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hồ Song Ân bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Thành Long sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh để chủ động phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Nguyễn Thành Long phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - Đại tá Nguyễn Thành Long cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Đồng thời khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng rèn luyện, phát huy đoàn kết nội bộ, cùng toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.