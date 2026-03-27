Ông Hoàng Giang được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

Chiều 27/3, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVII. Với 100% số phiếu tán thành, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các trưởng ban HĐND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ba Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, lần lượt là ông Vũ Quỳnh Khánh, bà Hoàng Thị Thanh Bình và ông Lý Bình Minh.

Kỳ họp cũng thông qua dự thảo Nghị quyết về thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu các Trưởng ban của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Lào Cai đã bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu các ủy viên của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai gồm ông Phan Trung Bá, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, ông Nguyễn Thành Sinh và ông Ngô Hạnh Phúc tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Giàng Quốc Hưng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy nhấn mạnh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của HĐND và bộ máy chính quyền địa phương trong cả nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị HĐND, UBND tỉnh sớm ban hành quy chế làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, cần nhanh chóng bắt tay vào triển khai nhiệm vụ với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Hoàng Giang khẳng định, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Hoàng Giang phát biểu tại kỳ họp.

Ông Hoàng Giang cũng khẳng định, việc mình được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII là vinh dự đồng thời là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Ông Hoàng Giang nhấn mạnh, trước yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo HĐND tỉnh tập trung nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết theo hướng dẫn dắt phát triển; tăng cường giám sát các vấn đề cử tri và doanh nghiệp quan tâm; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động dân cử, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.