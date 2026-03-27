Ông Đồng Văn Thanh tái đắc cử Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ

TPO - Chiều 27/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Cần Thơ khóa XI, ông Đồng Văn Thanh được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu khai mạc, ông Đồng Văn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ khóa X - nhấn mạnh, kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu của nhiệm kỳ mới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri thành phố đã bầu đủ 18 đại biểu Quốc hội, 84 đại biểu HĐND Thành phố và 2.207 đại biểu HĐND cấp xã.

Ông Đồng Văn Thanh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ mới. Ảnh: Nhật Huy.

Ông Đồng Văn Thanh cho biết, tại kỳ họp thứ nhất này, HĐND Thành phố sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm là công tác nhân sự. HĐND sẽ bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND Thành phố; quyết định thành lập các Ban của HĐND; kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và bầu Hội thẩm nhân dân của TAND thành phố, các TAND khu vực. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ xem xét kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu.

Tại kỳ họp, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Đồng Văn Thanh được các đại biểu tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu các Phó Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ mới, gồm: Bà Mã Thị Tươi, ông Lý Rotha, ông Trần Quốc Vũ và bà Võ Thị Mỹ Trang.

Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập các Ban của HĐND thành phố, giới thiệu nhân sự để bầu Trưởng ban của 5 Ban chuyên trách HĐND TP. Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, việc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh HĐND nhiệm kỳ mới. Ảnh: Nhật Huy.

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy; sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng sự đồng hành, ủng hộ của cử tri và nhân dân để xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững.