Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phú Thọ bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh. Theo đó, ông Bùi Đức Hinh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Duy Đông tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 27/3, Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ﻿ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại kỳ họp, các đại biểu bầu các chức danh chủ chốt: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; thực hiện quy trình bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ mới gồm: Nguyễn Trung Kiên; Nguyễn Thị Cẩm Phương và Nguyễn Thị Hồng Lâm.

Ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại kỳ họp, ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% phiếu tán thành.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Vũ Việt Văn; Phan Trọng Tấn; Phùng Thị Kim Nga; Nguyễn Huy Ngọc; Quách Tất Liêm; Đinh Công Sứ; Nguyễn Khắc Hiếu.

#Phú Thọ #HĐND #UBND #chủ tịch #nhiệm kỳ mới #bầu cử

Xem thêm

Cùng chuyên mục