Phú Thọ bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh

TPO - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh. Theo đó, ông Bùi Đức Hinh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Duy Đông tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 27/3, Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu bầu các chức danh chủ chốt: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; thực hiện quy trình bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ mới gồm: Nguyễn Trung Kiên; Nguyễn Thị Cẩm Phương và Nguyễn Thị Hồng Lâm.

Tại kỳ họp, ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% phiếu tán thành.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Vũ Việt Văn; Phan Trọng Tấn; Phùng Thị Kim Nga; Nguyễn Huy Ngọc; Quách Tất Liêm; Đinh Công Sứ; Nguyễn Khắc Hiếu.