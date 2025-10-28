Ông Bùi Đức Hinh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ

TPO - Chiều 28/10, tại Kỳ họp chuyên đề thứ ba của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX (nhiệm kỳ 2021 – 2026), ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả bỏ phiếu đạt 100% tán thành.

Trước đó, HĐND tỉnh Phú Thọ biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Bùi Văn Quang do được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030. Kết quả 100% đại biểu có mặt thống nhất thông qua.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Phú Thọ

Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Mạnh Sơn do điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy (thứ hai từ phải sang) tặng hoa chúc mừng các ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (ngoài cùng bên trái); Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (thứ 2 từ trái sang); Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Phú Thọ

Ngoài ra, các đại biểu đã bầu bổ sung ông Ngô Chí Tuệ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, tham gia giữ chức Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả bỏ phiếu đạt 100% phiếu tán thành.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy chúc mừng các cán bộ vừa được kiện toàn, ghi nhận quá trình công tác và kỳ vọng trên cương vị mới, các cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đánh giá, sau gần 4 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, khối lượng công việc lớn nhưng toàn hệ thống chính trị đã chủ động, quyết liệt, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng định hướng phát triển phù hợp thực tiễn. Nhờ đó, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025 đạt nhiều dấu ấn tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Ông Trương Quốc Huy nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục chất lượng cao; là trung tâm tổ chức sự kiện quốc gia, quốc tế. Đến năm 2045, Phú Thọ phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.