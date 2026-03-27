Ông Trương Cảnh Tuyên tái đắc cử Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình tờ trình giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026 ứng cử chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ mới.
Kết quả, với 83/83 đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Cần Thơ đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
HĐND thành phố cũng thống nhất bầu 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1974, quê Cà Mau); ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1976, quê An Giang); ông Trần Chí Hùng (SN 1974, quê TP. Cần Thơ); ông Nguyễn Văn Khởi (SN 1968, quê TP. Cần Thơ) và ông Vương Quốc Nam (SN 1968, quê TP. Cần Thơ).
Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố trình danh sách 15 nhân sự để bầu Ủy viên UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Cảnh Tuyên cho biết, việc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của thành phố trong giai đoạn mới.
Theo ông Tuyên, những kết quả quan trọng mà TP. Cần Thơ đạt được thời gian qua là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố qua nhiều thế hệ. Đây sẽ là nền tảng, động lực để tiếp tục kế thừa, phát huy, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vai trò trung tâm của vùng và cả nước.
Trên cương vị được giao, ông Tuyên cam kết, hành động quyết liệt, “nói đi đôi với làm”, phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Trung ương và Thành ủy, điều hành đúng Nghị quyết HĐND, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển đã đề ra.
Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê tỉnh Thanh Hóa. Ông trưởng thành từ cơ sở, có trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý; lý luận chính trị cao cấp. Trong quá trình công tác, ông Tuyên có thời gian dài gắn bó với địa bàn tỉnh Hậu Giang (cũ), nay là TP. Cần Thơ và kinh qua nhiều vị trí công tác.
Ngày 10/2/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đến ngày 20/2/2025, tại kỳ họp HĐND TP. Cần Thơ khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.
Tháng 7/2025, sau khi sáp nhập 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng (cũ) thành TP. Cần Thơ (mới), ông tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
Ngày 3/10/2025, tại kỳ họp thứ tư HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026.