Ông Trương Cảnh Tuyên tái đắc cử Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

TPO - Chiều 27/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Cần Thơ khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), ông Trương Cảnh Tuyên được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND thành phố với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình tờ trình giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026 ứng cử chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ mới.

Kết quả, với 83/83 đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Cần Thơ đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Ông Trương Cảnh Tuyên phát biểu nhận nhiệm vụ.

HĐND thành phố cũng thống nhất bầu 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1974, quê Cà Mau); ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1976, quê An Giang); ông Trần Chí Hùng (SN 1974, quê TP. Cần Thơ); ông Nguyễn Văn Khởi (SN 1968, quê TP. Cần Thơ) và ông Vương Quốc Nam (SN 1968, quê TP. Cần Thơ).



Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố trình danh sách 15 nhân sự để bầu Ủy viên UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Cảnh Tuyên cho biết, việc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của thành phố trong giai đoạn mới.

Theo ông Tuyên, những kết quả quan trọng mà TP. Cần Thơ đạt được thời gian qua là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố qua nhiều thế hệ. Đây sẽ là nền tảng, động lực để tiếp tục kế thừa, phát huy, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vai trò trung tâm của vùng và cả nước.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh UBND thành phố nhiệm kỳ mới. Ảnh: Nhật Huy.

Trên cương vị được giao, ông Tuyên cam kết, hành động quyết liệt, “nói đi đôi với làm”, phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Trung ương và Thành ủy, điều hành đúng Nghị quyết HĐND, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển đã đề ra.

