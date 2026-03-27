Bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
TPO - Ngày 27/3, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 họp lần thứ nhất, bầu ông Nguyễn Việt Oanh làm Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Phạm Hoàng Sơn làm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026- 2031 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, các đại biểu bầu ông Nguyễn Việt Oanh – Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026, làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Nguyễn Việt Oanh sinh ngày 26/7/1980, quê quán tỉnh Bắc Ninh, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Thạc sĩ xây dựng đường ô tô và đường thành phố. Ông từng làm Trưởng Ban Tuyên giáo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng bầu bà Trần Thị Hằng, Lâm Thị Hương Thành, ông Nghiêm Xuân Hưởng, ông Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Nguyễn Việt Oanh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Cũng trong kỳ họp này, HĐND tỉnh Bắc Ninh bầu ông Phạm Hoàng Sơn – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026, làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, tại tỉnh Thái Nguyên; trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp. Ông từng làm Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Phạm Hoàng Sơn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng bầu ông Mai Sơn, ông Đào Quang Khải, ông Lê Xuân Lợi, ông Phạm Văn Thịnh, ông Phan Thế Tuấn, ông Ngô Tân Phượng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi kỳ họp này, tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XX chính thức được xác nhận, HĐND tỉnh quyết định nhân sự các vị trí chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh.

Những người được bầu sẽ đảm đương, gánh vác công việc trong suốt nhiệm kỳ để cùng hệ thống chính trị và Nhân dân triển khai, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thành các cơ chế, chính sách cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra trong cả nhiệm kỳ.

#Bầu Chủ tịch HĐND và UBND Bắc Ninh #Kỳ họp lần thứ nhất HĐND Bắc Ninh #Nhiệm kỳ 2026-2031 #Bầu các chức danh lãnh đạo tỉnh #Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn #Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh

