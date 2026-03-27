Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

TPO - Chiều 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) tổ chức Hội nghị lần thứ năm để bàn các nội dung quan trọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, trong đó có nội dung về Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Cụ thể, các đại biểu dự hội nghị sẽ thảo luận 6 nội dung quan trọng gồm: Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 của thành phố; Kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030 của thành phố; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 của thành phố; việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố; Đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong kỷ nguyên mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng thảo luận việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QT.



Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định rất rõ việc xây dựng và phát triển Thủ đô là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; trực tiếp và thường xuyên là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Nghị quyết đã đặt ra những tư duy rất mới, mạnh mẽ về phân cấp, phân quyền toàn diện hơn, trao quyền mạnh hơn đi đôi với trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn, phát huy đầy đủ tinh thần “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”. Đây không chỉ là định hướng quản trị, mà thực chất là một bước chuyển về mô hình phát triển và phương thức lãnh đạo của Thủ đô nhằm hình thành một khung thể chế vượt trội, mở ra không gian phát triển mới, đưa Hà Nội trở thành trung tâm dẫn dắt, lan tỏa, kết nối quốc gia và toàn cầu.

Trong phát biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc gợi mở về một số vấn đề lớn cần thảo luận, xem xét, quyết định.

Trong đó, về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, ông Ngọc nhấn mạnh, đây là nội dung quy định có tính chất quan trọng, là nền tảng định hình không gian phát triển lâu dài của Thủ đô. Quy hoạch đã được hoàn thiện qua nhiều vòng, nhiều bước; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã hai lần cho ý kiến định hướng và hội nghị sẽ cho ý kiến lần cuối trước khi thành phố phê duyệt.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo ông Ngọc, hội nghị tập trung cho ý kiến vào những định hướng lớn, những nội dung cốt lõi được nêu trong các báo cáo, kế hoạch. Yêu cầu đặt ra là xác định đúng động lực tăng trưởng mới, các nguồn lực khả thi để thực hiện các mục tiêu đề ra, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách thành phố, nhưng đồng thời phải thực sự đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, tập trung hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo có chất lượng hàng đầu.

Về phân cấp, phân quyền, ông Ngọc nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt là phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực và hoàn thiện công cụ kiểm soát theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, không thể giao nhiệm vụ mà không giao đủ điều kiện thực hiện.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ông Ngọc đề nghị hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung, gắn chặt công tác cán bộ với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.