Người dân phản đối phương án 'giải tỏa trắng' đại lộ sông Hồng

TPO - UBND TP Hà Nội cho biết, cộng đồng dân cư đại đa số ý kiến kịch liệt phản đối "Phương án 2" của Dự án đại lộ sông Hồng (giải tỏa 2.100 ha, di dời hàng trăm nghìn dân). Người dân cho rằng việc phá bỏ khu dân cư hiện hữu để xây tổ hợp thương mại, chung cư là tước đoạt môi trường sống và sinh kế.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc thông qua quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Nội dung tờ trình và phụ lục thể hiện, đến năm 2035, thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đến năm 2045, Hà Nội là nơi hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển. Đến năm 2065 và sau năm 2065, trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới...

Phạm vi lập quy hoạch này bao gồm toàn bộ không gian địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (126 xã, phường).

Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Quy hoạch xác định giai đoạn đến năm 2035: Đạt khoảng 14 - 15 triệu người. Giai đoạn đến năm 2045: Đạt khoảng 15 - 16 triệu người. Giai đoạn đến năm 2065: Đạt khoảng 17 - 19 triệu người.

Tầm nhìn dài hạn sau năm 2065 - 2085 và xa hơn: Cơ bản giữ ổn định, khống chế quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người; đảm bảo quy chuẩn về mật độ dân số (có thể đáp ứng ngưỡng chịu tải tối đa khoảng 22 - 25 triệu người với dự báo phát triển gia tăng tạm trú, khách vãng lai, làm việc, học tập, giao thương, khách nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, khách du lịch).

Về quy mô đất đai (Tỷ lệ đất xây dựng đô thị): Đến năm 2045: Nâng tỷ lệ đất xây dựng đô thị lên khoảng 45% - 50% tổng diện tích tự nhiên, phát triển theo mô hình "nén - xanh".

Đến năm 2065: Tỷ lệ này chiếm khoảng 55% - 60% tổng diện tích tự nhiên. Phần quỹ đất còn lại được bảo vệ nghiêm ngặt để duy trì tỷ lệ rừng, phát triển rừng (>6,2%) và cấu trúc vành đai xanh, hành lang xanh, nêm xanh.

Đến năm 2085 và xa hơn: Giữ phát triển ổn định; tập trung hoàn thiện, hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng theo cấu trúc quy hoạch được duyệt.

Về kinh tế, quy hoạch xác định tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11%/năm. Đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 18.800 USD.

Cơ cấu kinh tế mới: Kinh tế số chiếm 50% trong GRDP; công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 10% GRDP. Tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 60%.

Về kết quả lấy ý kiến đối với quy hoạch, nội dung tờ trình thể hiện đến hết ngày 24/3, đã nhận được ý kiến của nhiều bộ ngành, tỉnh thành, chuyên gia và 8.303 phiếu ý kiến của cộng đồng dân cư.

Trong đó, về định hướng phát triển không gian trục sông Hồng, UBND TP Hà Nội cho biết cộng đồng dân cư phản đối "giải tỏa trắng".

Theo đó đại đa số ý kiến kịch liệt phản đối "Phương án 2" của dự án đại lộ sông Hồng (giải tỏa 2.100 ha, di dời hàng trăm nghìn dân). Người dân cho rằng việc phá bỏ khu dân cư hiện hữu để xây tổ hợp thương mại, chung cư là tước đoạt môi trường sống và sinh kế.

'Phương án 1' được người dân ủng hộ

Người dân cũng đề xuất giải pháp thay thế, ủng hộ "Phương án 1", tức là xây dựng đường bám sát mép sông, kết hợp cải tạo, chỉnh trang tại chỗ các khu dân cư hiện hữu để vừa có cảnh quan đẹp vừa an dân.

Các khu vực lên tiếng mạnh mẽ nhất bao gồm phường Hồng Hà, Tứ Liên, Nhật Tân, Bồ Đề (Phú Viên), Hải Bối, Bắc Cầu, Đông Cao. Người dân khẳng định nhà cửa của họ được xây dựng hợp pháp, kiên cố, việc dồn họ vào các khu tái định cư hoặc chung cư chật hẹp là không thể chấp nhận.

Đối với việc bảo tồn nội đô lịch sử, UBND TP Hà Nội cho biết, Trường Đại học Dược Hà Nội là tâm điểm phản đối vô cùng lớn từ giới trí thức và sinh viên. Các ý kiến cho rằng biến nơi đây thành bảo tàng sẽ biến "không gian sống thành không gian chết". Trường được xem là "Thánh đường khoa học Đông Dương", cần bảo tồn gắn với khai thác sử dụng đào tạo để duy trì hệ sinh thái tri thức, thay vì chỉ làm nơi trưng bày vô hồn.

Về di sản làng xã, việc quy hoạch xóa sổ các làng cổ ven sông bị xem là hành động cắt đứt mạch văn hóa, lịch sử. Người dân yêu cầu giữ nguyên các di tích lịch sử cách mạng (Đình Cả, Đình Nhị, ATK) và bảo tồn các làng nghề truyền thống như quất Tứ Liên, đào Nhật Tân nhằm duy trì triết lý "làng trong phố, phố trong làng".