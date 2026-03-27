Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Nghiêm Huê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ ngày 27/3.

Quyết định của Thủ tướng nêu ông Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An. Ông Phúc tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường đại học Ngoại thương năm 1995; thạc sĩ về kinh tế phát triển, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế TPHCM và Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

thu-truong-nguyen-van-phuc.jpg
Ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ ngày 27/3

Năm 2006, ông Phúc nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Ông trải qua nhiều cương vị công tác: nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TPHCM; Phó trưởng phòng nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TPHCM; Phó trưởng khoa kinh tế, Trưởng khoa kinh tế, Phó hiệu trưởng, rồi làm Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Mở TPHCM.

Ngày 22/9/2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

#Thôi giữ chức #Bộ GD&ĐT #Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục