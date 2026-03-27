Ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ ngày 27/3.

Quyết định của Thủ tướng nêu ông Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An. Ông Phúc tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường đại học Ngoại thương năm 1995; thạc sĩ về kinh tế phát triển, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế TPHCM và Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Năm 2006, ông Phúc nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Ông trải qua nhiều cương vị công tác: nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TPHCM; Phó trưởng phòng nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TPHCM; Phó trưởng khoa kinh tế, Trưởng khoa kinh tế, Phó hiệu trưởng, rồi làm Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Mở TPHCM.

Ngày 22/9/2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm thứ trưởng Bộ GD&ĐT.