Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

TPO - Bộ Chính trị thống nhất để ông Nguyễn Đình Khang thôi giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để phân công, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Sáng 2/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Khang.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, tại phiên họp ngày 27/2, Bộ Chính trị đã thống nhất để ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, thôi giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ông cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Khang, sinh năm 1967, quê quán tỉnh Bắc Ninh, trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV.

Trong quá trình công tác, ông Khang từng đảm nhận các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ), Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (cũ)...

Tháng 7/2019, ông giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau đó được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tháng 7/2025, ông đảm nhiệm thêm chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hiện lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo có: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các thứ trưởng gồm: ông Nguyễn Đình Khang (thường trực), ông Y Vinh Tơr, ông Y Thông, bà Nông Thị Hà, ông Nguyễn Hải Trung.