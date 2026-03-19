Mới nhất, Bộ GD&ĐT 'chốt' lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ GD&ĐT 'chốt' lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Hà Linh
TPO - Ngày 19/3, Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn tổ chức thi Tốt nghiệp THPT, trong đó chốt lịch thi năm nay diễn ra ngày 11-12/6, sớm hơn năm ngoái 2 tuần.

Theo lịch thi chi tiết, sáng ngày 10/6, cán bộ làm công tác coi thi tại các điểm thi.

14 giờ chiều, thí sinh tập trung tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Sáng 11/6, thí sinh trên toàn quốc bước vào môn thi đầu tiên, môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Thời gian làm bài tính từ 7 giờ 35 phút.

Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút, thời gian làm bài tính từ 14 giờ 30 phút.

Ngày 12/6, thí sinh làm bài thi tự chọn. Môn thứ nhất, tính thời gian làm bài từ 7 giờ 35 phút; môn thứ hai tính từ 8 giờ 40 phút. Mỗi môn, có thời gian làm bài 50 phút.

Ngày 13/6 là ngày thi dự phòng.

Lịch chi tiết Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo hướng dẫn, từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4, thí sinh là học sinh đang học lớp 12 đăng ký thử dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.

Từ ngày 24/4 đến ngày 5/5, thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến; nhập phiếu đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn, trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ các thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước, căn cước công dân, định danh cá nhân, hộ chiếu...

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 về cơ bản giữ nguyên như năm ngoái.

Mỗi thí sinh thực hiện 4 môn thi gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ - công nghiệp, Công nghệ - nông nghiệp, Ngoại ngữ để xét tốt nghiệp và sử dụng kết quả tuyển sinh ĐH,CĐ.

