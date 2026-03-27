Đỗ vào lớp 10 trường chuyên ở TPHCM khó cỡ nào?

TPO - Từ năm học tới, TPHCM lần đầu tổ chức tuyển sinh lớp 10 chuyên trên phạm vi toàn quốc tại 4 trường, mở rộng cơ hội cho học sinh cả nước. Tuy vậy, cuộc cạnh tranh vào trường chuyên không hề đơn giản, bởi 5-6 thí sinh dự thi mới có một em trúng tuyển.

Tuyển sinh trên cả nước

Trước đây, TPHCM chỉ có hai trường chuyên nổi bật là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau khi điều chỉnh địa giới, thành phố bổ sung thêm Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Bình Dương cũ) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ngoài ra, TPHCM còn có Trường Phổ thông Năng khiếu trực thuộc ĐH Quốc gia TPHCM. Hằng năm, trường tổ chức kỳ thi riêng tuyển chọn học sinh vào lớp 10 với sức hút lớn.

Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM

Trong khi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã tuyển sinh trên toàn quốc nhiều năm nay, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa mới bắt đầu mở rộng tuyển sinh toàn quốc từ năm ngoái thì hai trường Hùng Vương và Lê Quý Đôn chủ yếu nhận học sinh trong phạm vi địa phương.

Từ năm 2026, TPHCM sẽ tổ chức tuyển sinh lớp 10 chuyên tại cả 4 trường này với phạm vi toàn quốc, tạo cơ hội cho học sinh các tỉnh, thành khác tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao tại TPHCM.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, đối tượng dự tuyển vào trường chuyên là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS. Học sinh phải có kết quả rèn luyện và học tập từ loại Khá trở lên trong các năm lớp 6, 7, 8 và riêng lớp 9 phải đạt loại Tốt. Ngoài học sinh TPHCM, các trường chuyên cũng có thể tiếp nhận học sinh từ các tỉnh, thành khác nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Phương thức tuyển sinh được áp dụng là thi tuyển với 4 bài thi tự luận, bao gồm 3 môn không chuyên là Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và 1 môn chuyên (150 phút).

Điểm các bài thi được tính theo thang điểm 10, lấy đến 0,25. Trong đó, các môn không chuyên hệ số 1, môn chuyên hệ số 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cộng với điểm môn chuyên nhân đôi. Điều kiện xét tuyển là thí sinh phải tham gia đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế và mỗi bài thi đều đạt trên 2 điểm.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào lớp chuyên, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Việc trúng tuyển được xác định theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu từng môn chuyên. Khi trúng tuyển nguyện vọng nào, học sinh phải theo học nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Cuộc đua của những học sinh giỏi

Với tỷ lệ "chọi" cao, cuộc đua giành suất vào trường chuyên tại TPHCM được xem là cuộc cạnh tranh khốc liệt của những học sinh giỏi.

Hằng năm, ba trường chuyên top đầu tại TPHCM gồm THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Phổ thông Năng Khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) luôn có tỷ lệ “chọi” vào lớp 10 cao, trung bình khoảng 5-6 thí sinh dự thi mới có một em trúng tuyển.

Bà Nguyễn Minh Bạch Lan, Phó chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho biết ba trường chuyên đã có những đóng góp to lớn trong đào tạo học sinh giỏi, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực.

Học sinh thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) năm học 2025-2026

Việc cho phép tuyển sinh toàn quốc sẽ mở rộng cơ hội cho học sinh xuất sắc các địa phương tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao tại TPHCM, không còn bị giới hạn bởi địa lý. Đồng thời, việc này sẽ thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng đầu vào và tiếp tục khẳng định uy tín của các trường chuyên TPHCM trong hệ thống giáo dục phổ thông.

Đưa ra lời khuyên với thí sinh, lãnh đạo một trường THCS tại phường Thủ Đức nhận định, một khi xác định đăng ký nguyện vọng vào trường chuyên, học sinh lẫn phụ huynh đã chuẩn bị một kế hoạch ôn tập dài hơi từ đầu năm học. Thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn của trường mình đăng ký dự thi rồi dựa vào kết quả học lực, điểm của các kỳ thi thử để chọn nguyện vọng.

"Phụ huynh cũng nên cân nhắc học lực của con để lựa chọn môi trường học phù hợp với khả năng, không nên bằng mọi giá cho con thi vào trường chuyên, lớp chọn”, vị này nói.